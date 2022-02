BBVA cree que la venta de Citibanamex "abonará a la competencia" en México

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- BBVA México opinó este jueves que la venta del Banco Nacional Mexicano (Banamex), tras la salida de la estadounidense Citigroup, "puede abonar a mayor competencia", por lo que descartó preocupaciones. “Esto puede abonar a mayor competencia en México y eso es bueno para los mexicanos, y es bueno para el crecimiento de México. Es bueno para forzar a todos los competidores a que mejoremos”, declaró Eduardo Osuna, director general y vicepresidente de BBVA México, en conferencia. La venta de CitiBanamex, anunciada en enero pasado, causa expectativa por ser el tercer mayor banco de México con 12,9 % de los depósitos y el segundo mayor de créditos al consumo con 15,8 % del mercado, según la consultora Moody's. La presidenta de Santander, Ana Botín, confirmó este miércoles que su banco participará en el proceso de venta, aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su preferencia por compradores mexicanos, como Banco Azteca, Grupo Inbursa o Banorte. Para el director de BBVA México, el impacto en el mercado mexicano "dependerá mucho de quién compre". "Me parece que lo importante, más allá de si es una inversión nacional o extranjera, es que quien compre tenga claramente las capacidades para manejar un banco tan relevante como lo es Banamex y sobre todo que incentive la inversión en México”, comentó. A pregunta de Efe, Osuna negó estar preocupado por afectaciones a libre competencia, y expresó su confianza en las instituciones que regulan al sector, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). “El sistema financiero es un mercado muy competido y seguramente el cambio de dueño no (lo) va a cambiar", confió. RESULTADOS EN MÉXICO Osuna presentó los resultados del banco en México, donde presumió un aumento de 6,7 % en los ingresos y de 11,9 % en los clientes. El miércoles, en Madrid, el grupo BBVA informó que sigue teniendo en México su principal fuente de ingresos, ya que la filial en este país cerró 2021 con un beneficio atribuido de 2.568 millones de euros, un 45,8 % más que en 2020. El beneficio del BBVA en México es de lejos el más elevado de todas las filiales, pues no solo supera los 1.581 millones de euros que obtuvo en España, su país de origen, sino que representa más de la mitad de los resultados del grupo, que ganó en total 4.653 millones de euros en 2021, un 256 % más. “Somos un buen reflejo de lo que está ocurriendo en la economía”, declaró ahora Osuna. El director de BBVA México reiteró un aumento de cerca del 25 % en la inversión en el país tras los cerca de 5.770 millones de pesos (unos 280 millones de dólares o 247,5 millones de euros) que invirtió en 2021, un crecimiento de 39 % frente al año anterior. “Tiene que ver con la realidad de lo que acabo de presentar en los números, el banco va a seguir expandiendo su capacidad de atención, queremos llegar a más zonas, a más segmentos de clientes y seguir creciendo claramente los volúmenes”, subrayó. EFE ppc/mqb/cfa (foto)