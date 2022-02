Alexander le brindó la apertura que Dominicana necesitaba antes de la final

Santo Domingo, 2 feb (EFE).- Luego de un difícil encuentro, en el que tuvieron que jugar entradas extras para superar a los Navegantes de Magallanes de Venezuela, los Gigantes del Cibao de República Dominicana necesitaban de una buena presentación de su lanzador abridor en su partido de semifinal y justamente eso fue lo que les brindó este miércoles el zurdo Tyler Alexander. Alexander subió al montículo frente a unos Charros de Jalisco de México, que en el primer partido del clásico caribeño lo atacó con tres anotaciones en apenas 3.1 entradas, pero el zurdo se encargó de cambiar la historia y este miércoles al llegar a la novena entrada lanzando partido perfecto, antes de recibir un doble de Isaac Rodríguez. “Necesitamos una salida sólida de nuestro abridor y nos llevó hasta la novena entrada, ocho de ellas de manera perfecta, fue espectacular”, expresó el dirigente del equipo dominicano, Luis “Pipe” Urueta, al hablar con la prensa, luego del triunfo de sus dirigidos sobre los Charros. Urueta indicó que el trabajo del zurdo norteamericano, quien permitió un imparable y una carrera en ocho entradas, en las que ponchó a cinco bateadores, le permitió mantener su bullpen descansado para el partido final del evento que se juega en el estadio Quisqueya Juan Marichal. “Ayudó a mantener el bullpen más fresco de lo que estaba”, expresó Urueta, quien reveló que Luis Felipe Castillo, quien ha sido su principal relevista en la serie, había acusado cansancio y aunque no sabe si lo tendrá disponible para este jueves, entiende que el partido de este miércoles le dio espacio para poder recuperarse. Sobre su actuación, Alexander señaló que trató de establecer su recta, la cual mezcló con sus picheos rompientes para sacar de paso a los bateadores mexicanos, retirando de manera consecutiva a 24 de ellos. “Me enfoqué en lanzar strike, no traté de hacer mucho y a medida que iban avanzando las entradas, me iba sintiendo más confiado de mis lanzamientos”, explicó Tyler. EFE hr/msp