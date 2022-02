Alberto Fernández abre a Putin las puertas de América Latina

Moscú, 3 feb (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abrió hoy a Rusia las puertas de América Latina en su primera visita a este país, donde fue recibido con los brazos abiertos por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. "Tenemos que ver la manera de que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese en América Latina de un modo más decidido", dijo Fernández al comienzo de la reunión en el Palacio del Kremlin. Aunque fue una visita relámpago, Fernández se mostró radiante durante la reunión y posterior comparecencia ante los medios de comunicación antes de partir rumbo a China. Al margen de toda precaución sanitaria, Putin recibió con un abrazo a su colega argentino, con el que también coincidirá el viernes en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. "¡Bienvenido a Rusia!", le dijo Putin, a lo que Fernández respondió con que había sido "un gran honor". UNA GRAN OPORTUNIDAD "Es una gran oportunidad. El contexto es muy favorable. A mí me parece que este es el momento en que podemos avanzar en otros terrenos. Lo que percibo es que tenemos una sociedad predispuesta para avanzar en los acuerdos", subrayó. Fernández abogó por promover la transferencia de tecnología "para que Argentina pueda industrializar su producción primaria" con ayuda rusa y no limitarse sólo a las vacunas. Mencionó campos de cooperación como la infraestructura ferroviaria, la extracción de gas y las energías de nueva generación como la solar y eólica. "Lo que le he pedido al presidente es que el acuerdo estratégico firmado en 2015 lo pongamos en marcha con todo vigor, profundicemos todo nuestro esfuerzo para que eso se convierta en una realidad efectiva y que poco a poco Argentina y Rusia vayan profundizando sus vínculos", apuntó. Recordó que Argentina vive "una situación muy especial, producto de su endeudamiento" y lamentó que la economía argentina dependa tanto de la "deuda que tiene con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional". "Estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar esta dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con los Estados Unidos y tiene que abrirse camino hacia otros lados, allí donde me parece que Rusia tiene lugar muy importante", afirmó. DEUDA CON RUSIA Fernández, que se manifestó "profundamente agradecido" a Rusia por el suministro de vacunas "en momentos que éstas escaseaban", destacó que su país está enviando partidas de Sputnik V a otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú o Paraguay. El mandatario argentino destacó que Rusia es "un país muy valorado" por el "socorro" a su país al comienzo de la pandemia en el continente sudamericano. "Argentina tiene una deuda con Rusia (...) Fue muy importante cómo nos apoyaron en un primer momento. Y la verdad es que los resultados han sido extraordinarios", resaltó. Aseguró que el fármaco ruso anticovid ha permitido a Argentina "tener los niveles de inmunidad que registra entre sus ciudadanos", que le granjeó la felicitación del propio Putin, que la estimó en casi el 80 %. Recordó que él se vacunó con las dos dosis de Sputnik V y esperó para la de refuerzo a la llegada de nuevas vacunas rusas, a lo que Putin replicó: "Yo también". ARGENTINA, SOCIO CLAVE Al respecto, el líder ruso recordó que Argentina fue "el primer país del hemisferio occidental" en registrar las vacunas Sputnik V y Sputnik Light, y ahora se plantea autorizar los fármacos rusos para los menores de entre 12 y 18 años. En el marco de esa "estrecha cooperación" contra la covid-19, recordó también los casi 15 millones de dosis contratadas y las seis millones que producirá el país latinoamericano en su territorio. Al resaltar que los intercambios comerciales se incrementaron en un 50 % en el último año, Putin subrayó que "Argentina es uno de los socios clave de Rusia". "Por supuesto, tenemos mucho trabajo por delante para intensificar la cooperación económica y comercial", señaló. Putin destacó que Fernández comparte su deseo de diversificar el comercio y las inversiones, y aludió a sectores prometedores como el energético, nuclear -la agencia nuclear rusa Rosatom está dispuesta a cooperar, según el jefe del Kremlin- químico, ferroviario y de maquinaria. Y destacó que la compañía Trasnmashholding ganó un concurso para el suministro de 70 trenes eléctricos Ivolga por un valor de 864 millones de dólares. COOPERACIÓN POLÍTICA Putin destacó "las posiciones cercanas o coincidentes" en materia de política regional e internacional y en la defensa de principios como la "no injerencia en los asuntos internos" de otros países. Rusia y Argentina cooperan en el marco de la ONU y el G20, y también en foros regionales como Mercosur, precisó. Mientras, Fernández enfatizó que ambos países apoyan "la lógica del multilateralismo" frente al unilateralismo representado por Washington. Y expresó su "plena confianza" de que se está dando "un paso muy importante para que Argentina y Rusia hermanen y profundicen sus lazos".EFE io/bsi/pddp (foto)(audio)