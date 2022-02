0-2. Canadá encarrila su clasificación a Catar tras ganar a El Salvador

San Salvador, 2 feb (EFE).- La selección de Canadá derrotó este miércoles a domicilio por 0-2 a la de El Salvador, reafirmó su liderato en las eliminatorias de la Concacaf y quedó con su clasificación al Mundial de Catar al alcance de la mano. Atiba Hutchinson inclinó la balanza para los visitantes en el minuto 66 y Jonathan David puso la guinda en el 93. Los canadienses se mantienen invictos en las eliminatorias, ahora con 25 puntos de 33 posibles mientras que los salvadoreños quedaron estacionados con 9 en la sexta y antepenúltima plaza. La Selecta cedió hoy terreno en su lucha, al menos, por el cuarto puesto, que da el derecho a jugar una repesca. Los Rojos sitiaron la portería de Kevin Carabantes durante casi todo el primer tiempo y le convirtieron en figura. Los de Hugo Pérez, alentados desde las tribunas solo pusieron en aprietos a los visitantes entre los minutos 30 y 35, y al filo del primer tiempo. Cuando El Salvador había logrado sacudirse el dominio canadiense en el segundo tiempo, llegó el primer tanto visitante en un contragolpe que se dio después de una caída del salvadoreño Brayan Tamacas en el área rival y que no fue revisada por el VAR. Los salvadoreños adelantaron sus filas y el técnico Hugo Pérez envió a jugadores más ofensivos al terreno, con lo que lograron manejar más tiempo el segundo lugar, pero sin alcanzar la igualdad. En el tiempo de complemento y cuando El Salvador estaba volcado al ataque, Jonathan David puso el 0-2 en una contra que lo dejó solo con el portero salvadoreño. Los Canucks​ luchan ahora contra la ansiedad que produce la posibilidad de jugar este año el segundo Mundial de su historia, como ocurrió en la ya lejana edición de México'86. El objetivo quizá pueda alcanzarse el 24 de marzo, cuando visitarán a Costa Rica. Ese mismo día jugarán en Jamaica los salvadoreños, que hoy dejaron saber que no se presentarían al partido por diferencias con la federación en el pago de los premios. La federación aclaró después de que la amenaza no había pasado de "un malentendido". - Ficha técnica: 0. El Salvador: Kevin Caravantes; Eriq Zavaleta, Bryan Tamacas, Aléxander Roldán (m.80, Walmer Martínez), Roberto Domínguez; Darwin Cerén (m.75, Marvin Monterrosa), Eric Calvillo (m.67, Joaquín Rivas), Ronald Rodríguez, Narciso Orellana (m.75, Christian Martínez); Jairo Enríquez (m.67, Enrico Dueñas) y Nelson Bonilla. Seleccionador: Hugo Pérez. 2. Canadá: Milan Borjan; Samuel Adekugbe, Richie Laryea (m.35, Zachary Guillard), Scott Kennedy; Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio (m.80, Mark Anthony Kaye), Liam Millar (m.12, Cyle Larin), Doneil Henry, Jonathan Osorio (m.12, Tajon Buchanan); Junior Hoilett (m.12, Alistair Johnston) y Jonathan David. Seleccionador: John Herdman. Goles: 0-1, m.66: Atiba Hutchinson. 0-2, m.93: Jonathan David Arbitro: El estadounidense Armando Villarreal. Mostró cartulina amarilla a los salvadoreños Roberto Domínguez y Aléxander Roldán, y a los canadienses Doneil Henry y Jonathan David. Incidencias: Partido de la undécima jornada del octogonal final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar jugado en el Estadio Cuscatlán, de San Salvador. EFE hs/hbr (foto)