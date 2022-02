Turquía rechaza que haya vulnerado sentencia de Estrasburgo en el caso Kavala

Estambul, 2 feb (EFE).- Turquía protestó este miércoles contra la decisión del Consejo de Europa de abrir un proceso en su contra por incumplir la sentencia de la Justicia Europea que le obliga a liberar al activista turco Osman Kavala y asegura que la decisión de Estrasburgo no se ajusta a derecho. La decisión de hoy del Comité de Ministros del Consejo Europeo de trasladar el caso al Tribunal de Estrasburgo "equivale a una intromisión en un proceso en curso en la Judicatura independiente" de Turquía, señala el ministerio de Exteriores turco en un comunicado. Además, "vulnera el principio de respeto al proceso judicial", agrega la nota emitida en Ankara. Kavala, un empresario muy activo en iniciativas sociales y culturales y de defensa de los derechos humanos, fue detenido en 2016 y acusado de intentar derrocar al Gobierno turco financiando las protestas populares del parque Gezi en 2013. Fue absuelto pero inmediatamente después acusado de vínculos con el fallido golpe de Estado de 2016 y luego de espionaje. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que forma parte de la estructura del Consejo de Europa, del que Turquía es miembro desde hace 70 años, decidió en 2019 que la detención preventiva prolongada había vulnerado los derechos del acusado y ordenó su inmediata puesta en libertad. Al no cumplirse la sentencia, el Comité de Ministros del Consejo advirtió a Turquía en diciembre que abriría un proceso por incumplir pero el tribunal de Estambul que sigue juzgando el caso rechazó la puesta en libertad en diciembre y nuevamente el 17 de enero. El Ministerio de Justicia turco se reafirmó hoy en su postura, ya comunicada el 19 de enero pasado al Consejo, y señaló que el proceso judicial analizado por Estrasburgo es distinto al actualmente vigente, por lo que la sentencia no se refiere a la actual fase de prisión preventiva. Subraya que Estrasburgo, al ser última instancia judicial, no puede interferir en un proceso en curso. Kavala y sus abogados consideran que la actual acusación, basada en una causa ya archivada y presentada justo el día de su absolución, no es más que un subterfugio para mantenerlo en prisión. "Me parece importante que el TEDH investigue de forma imparcial las decisiones judiciales para mantenerme en prisión preventiva tras mi absolución", escribe Kavala en una carta difundida hoy por sus abogados. "Espero que esta evaluación pueda contribuir a proteger las normas judiciales de derechos humanos en nuestro país", agrega. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusa a Kavala de estar al servicio del magnate estadounidense George Soros, enemigo del nacionalismo conservador en todo el mundo. EFE iut/jk/psh