Partido opositor presentará una moción para destituir al presidente de Perú

Lima, 2 feb (EFE).- La bancada del partido opositor Renovación Popular anunció este miércoles que presentará una moción de vacancia (destitución) contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por considerar que este se ha "burlado del país" y no tiene "competencias" para mantenerse en el cargo. La representación del partido, de tendencia ultraderechista, señaló en un comunicado que la permanencia de Castillo en la jefatura del Estado "pone en riesgo la estabilidad económica y la seguridad nacional por sus decisiones de aprendiz de gobernante que terminarán por destruir" a su país. "El señor Pedro Castillo se ha burlado del Perú desde su postulación al cargo más importante del país. No tiene las competencias ni una base mínima de conocimientos para estar al mando del gobierno. Postuló sin saber qué significa gestionar desde el más alto nivel del Estado", remarcó. Agregó que, por ese motivo, su bancada promoverá la moción de vacancia "esperando que las demás fuerzas políticas en el Congreso sean conscientes de que el Perú debe anteponerse a los intereses partidarios y políticos y no formar parte de este desgobierno". El anuncio de esta moción de destitución se suma al de una acusación constitucional que también anticipó este martes la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, del partido opositor derechista Avanza País. Chirinos informó que presentará la acusación contra Castillo "por sus permanentes infracciones constitucionales, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su Gobierno". La legisladora ya fue autora, en noviembre pasado, de una primera moción que planteó destituir al mandatario y que fracasó tras quedarse a seis votos de conseguir los 52 necesarios para ser admitida a trámite en el pleno. Según el artículo 117 de la Constitución peruana, el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por causales muy específicas como traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver ilegalmente el Congreso o impedir su funcionamiento. Sin embargo, este martes se informó que la Comisión de Constitución del Congreso analizará un proyecto presentado por el Partido Morado, de centro-liberal y hasta hace poco cercano al gobierno, que busca modificar el artículo 117 de la carta magna. La intención es ampliar las causales por las cuales un gobernante puede ser acusado durante su mandato, para permitir que también se le acuse por la presunta comisión de delitos de corrupción y organización criminal. Castillo afronta una andanada de críticas de la oposición política tras la crisis generada durante los últimos días en el Ejecutivo, luego de que la primera ministra Mirtha Vásquez dimitiera "ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país" y luego de que el mandatario aceptara la salida del exfiscal Avelino Guillén en el Ministerio del Interior. Esta renuncia obligó a Castillo a conformar este martes un tercer equipo de gobierno desde que asumió el cargo el 28 de julio de 2021, esta vez bajo la presidencia del congresista y abogado especializado en derecho penal Héctor Valer. Precisamente, Valer fue elegido congresista para el período 2021-2026 por Renovación Popular, pero pronto renunció a esa agrupación para unirse a la centrista de Somos Perú y luego conformó la bancada de Perú Democrático, con un grupo de legisladores disidentes de varias bancadas. Sin embargo, la bancada del partido fujimorista Fuerza Popular anunció que no le dará el voto de confianza en el Congreso al nuevo gabinete de ministros y añadió que espera que "las demás fuerzas democráticas hagan lo propio" en el Congreso. El Partido Morado aseguró, por su parte, que si Castillo "no resuelve la crisis en este tercer Gabinete, tendrá que entender que lo mejor para el país es presentar su renuncia". EFE dub/cfa