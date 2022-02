Melinda Gates dejará de dar la mayor parte de su fortuna a la Fundación Gates

Nueva York, 2 feb (EFE).- Melinda French Gates, que se divorció el año pasado de Bill Gates y es una de las filántropas más poderosas del mundo, a la cabeza de la Bill & Melinda Gates Foundation, decidió dejar de donar la mayor parte de su fortuna a la organización que fundó con su exmarido y a cambio la repartirá en otras iniciativas, según informó The Wall Street Journal. El Journal, que cita a personas conocedoras del asunto, señala que la exejecutiva de Microsoft hizo oficial ese cambio en la distribución de su riqueza a finales del año pasado, cuando publicó su primera carta en solitario en Giving Pledge, un proyecto desde el que anima a los multimillonarios a compartir y desde el que se comprometió a dar el grueso de su fortuna a la fundación. En una carta publicada este miércoles en Giving Pledge, French Gates asegura estar "reafirmando" la idea con la que creó ese proyecto en 2010 junto a Bill Gates y el gurú inversor Warren Buffett, y dice tener la misma voluntad de desprenderse de la "mayoría de recursos" que acumule en vida, pero rechaza que queden "concentrados" en un lugar. "Reconozco lo absurdo de que tanta riqueza se concentre en las manos de una persona y creo que la única cosa responsable que se puede hacer con una fortuna de este tamaño es darla", señala la ingeniera informática, que apunta la importancia de hacerlo de manera "cuidadosa" y que genere "impacto". Gates French asegura que nunca imaginó ser capaz un día de donar "miles de millones" de dólares y, aunque no especifica entre qué más organizaciones repartirá su dinero, sí menciona que en 2015 creó la empresa Pivotal Ventures con la meta de contribuir al "progreso social" en Estados Unidos. Asimismo, destaca que no es un "acto especialmente noble" deshacerse de un dinero "que tu familia nunca va a necesitar", por lo que se compromete a "hacer más que escribir cheques": "Dedicaré mi tiempo y energía y esfuerzos al trabajo para luchar contra la pobreza y mejorar la igualdad". La fundación de los Gates es una de las principales organizaciones benéficas del mundo y su fondo alcanza los 50.000 millones de dólares. El antiguo matrimonio sigue presidiendo la fundación, pero ella se comprometió a dimitir en 2023 si uno de los dos decide que no pueden seguir trabajando juntos.