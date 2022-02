Maduro afirma que sostiene un diálogo con los tenedores de bonos para honrar las deudas

Caracas, 2 feb (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que su Gobierno mantiene un diálogo con los tenedores de bonos a los que han hecho una propuesta, que no detalló, para honrar las deudas. "Nosotros tenemos diálogo con los tenedores de bonos y le hemos hecho una propuesta poderosísima para Venezuela honrar sus compromisos internacionales", indicó el mandatario en un encuentro con el sector bancario del país caribeño transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El presidente no ofreció detalles sobre cuál sería la oferta presentada a los acreedores y tampoco si la han aceptado. Añadió que los principales perjudicados por las sanciones impuestas por Estados Unidos son los tenedores de bonos, que han perdido una "millonada brutal" que "se pierde de vista". "La otra vez, estábamos calculando en miles de millones de dólares que han perdido ellos (tenedores de bonos). Nosotros tenemos una propuesta para responder por esas obligaciones de Venezuela en el mundo internacional, pero el Gobierno de EE.UU., utilizando su posición de dominio sobre el sistema financiero y sobre el dólar, lo impide de manera criminal e inmoral", subrayó. El mandatario aseveró que, si levantan todas las sanciones "monetarias, financieras y bancarias" que pesan sobre la nación caribeña, responderían a los tenedores de bonos "al otro día". "Estamos aquí listos, tenemos la propuesta muy sólida", apostilló. El pasado 20 de enero, el Departamento del Tesoro de EE.UU. amplió por un año la protección de la empresa Citgo, propiedad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), frente a los acreedores de la petrolera estatal del país caribeño. La directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gacki, emitió una notificación por la que autoriza extender hasta el 20 de enero de 2023 la licencia que prohíbe a los tenedores del bono de PDVSA 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionarial, protegiendo a Citgo. La protección a Citgo, que está bajo el control del líder opositor venezolano Juan Guaidó al ser reconocido por Estados Unidos como "presidente interino" de Venezuela, ha sido prorrogada varias veces, aunque hasta ahora habían sido extensiones por un plazo más corto, de tres meses. Específicamente, la licencia del Tesoro prohíbe las transacciones con el bono PDVSA 2020, que está en mora y tiene como colateral el 51,1 % de las acciones de Citgo, hasta el 20 de enero de 2023. En octubre del 2019 vencía el pago de intereses del bono 2020 de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por 913 millones. Si el Gobierno venezolano no cumplía con el pago, los tenedores tenían el derecho de asumir el 51 % de las acciones de Citgo, que son la garantía de la emisión.