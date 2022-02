Macron prioriza la desescalada y se entrevistará próximamente con Biden

Tourcoing (Francia), 2 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, apostó este miércoles por priorizar "una desescalada" en el conflicto entre Ucrania y Rusia y adelantó que se entrevistará "durante los próximas horas" con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y que no descarta viajar a Kiev. "Para mí, la prioridad sobre la cuestión de Ucrania y el diálogo con Rusia es la desescalada, encontrar la manera política para salir de la crisis", dijo en una declaración a la prensa Macron, quien tampoco excluyó viajar a Rusia. "No excluyo ningún escenario, dependerá de cómo irá nuestro dialogo en las próximas horas. El papel de Francia, especialmente con la presidencia (del Consejo de la UE) de este semestre, es el de intentar encontrar esa solución común", añadió el presidente francés, sobre una posible visita a Moscú. Para Macron, "no habrá orden, estabilidad y seguridad" para la UE si no es capaz de "defendernos, ni de construir una solución común con todos nuestros vecinos". El jefe de Estado agregó que es importante continuar con las conversaciones entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. "La salida de la crisis pasa por la capacidad de avanzar en base a los acuerdos de Minsk sobre la situación de Ucrania y Rusia, pero también la de retomar un diálogo exigente (...) para evitar el aumento de tensiones en nuestro suelo" europeo, apuntó. Macron reconoció que está "muy preocupado por la situación sobre el terreno", por lo que aseguró haber "multiplicado" los contactos diplomáticos para hallar una solución. Según comentaron fuentes del Elíseo a los medios, "no hay que ser alarmista, pero tampoco inocentes" respecto a la crisis entre Ucrania y Rusia y abogaron por continuar con los esfuerzos diplomáticos. Estas fuentes reconocieron que no se va a resolver el conflicto con un viaje de Macron, pero explicaron que este gesto puede ayudar porque brinda la posibilidad de profundizar el diálogo. "En una situación tan volátil, las conversaciones con Putin han sido útiles" para sondear los temas que Rusia prefiere discutir, concluyeron las mismas fuentes.