LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES DE LAS 11:30

Miércoles 2 de febrero de 2022

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-TENSIONES

BRUSELAS - El presidente Joe Biden enviará unos 2.000 efectivos de Fort Bragg, Carolina del Norte, a Polonia y Alemania en los próximos días y trasladará unos 1.000 efectivos de Alemania a Rumania, dice un alto funcionario. Por Aamer Madhani, Lorne Cook y Dasha Litvinova. 436 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUN-GEN CORONAVIRUS GINEBRA - Poco a poco muchos países golpeados por el coronavirus abren y retiran sus duras y a menudo impopulares restricciones para combatir al COVID-19 a pesar de que la variante ómicron -considerada menos grave- dispara el número de contagios. Por Jamie Keaten. 1.007 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y CARIBE

CAR-CLI HAITÍ-INUNDACIONES

PUERTO PRÍNCIPE - Cientos de personas se aglomeran en un refugio en Haití luego de que lluvias torrenciales causan inundaciones. 130 palabras. ENVIADO.

AMC-GEN GUATEMALA-DDHH

CIUDAD DE GUATEMALA - La fiscalía de Derechos Humanos Guatemala detiene a nueve personas acusadas de delitos de lesa humanidad por una masacre cometida hace casi 40 años durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996. Por Sonia Pérez D. 199 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-CLI EEUU-TORMENTA INVERNAL AUSTIN, Texas - Las aerolíneas cancelan cientos de vuelos, los gobernadores piden a los residentes que no salgan a la carretera y las escuelas cierran mientras gran parte de Estados Unidos se prepara para una potente tormenta invernal que dejará a millones de residentes bajo fuertes nevadas y lluvias heladas. Por Paul J. Weber. 485 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-MED EEUU-LUCHA CONTRA EL CÁNCER

WASHINGTON - El presidente Joe Biden busca reducir en un 50% las muertes por cáncer en Estados Unidos ampliando una iniciativa lanzada en 2016 cuando era vicepresidente. Por Josh Boak. 312 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

REP-GEN RUSIA-UN AÑO DE REPRESIÓN

MOSCÚ - Los críticos del Kremlin se mantienen inamovibles tras un año de represión. En los últimos 12 meses decenas de activistas, periodistas independientes y defensores de los derechos en Rusia fueron objeto de allanamientos, detenidos y señalados como terroristas y agentes extranjeros, pero se niegan a admitir la derrota. A pesar de ser perseguidos y expulsados del país, “publicamos investigaciones. Hacemos un trabajo de organización y vemos un fuerte apoyo en la sociedad rusa que no se ha reducido”, recalca una activista a The Associated Press. Por Dasha Litvinova. 1.380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-INM TURQUÍA-MIGRANTES ANKARA - Las autoridades turcas recuperan 12 cuerpos que se cree que pertenecen a migrantes que fallecieron congelados tras ser devueltos al país, cerca de la frontera entre Turquía y Grecia, dice el ministro del Interior. 302 palabras. ENVIADO.

EUR-ECO UE-INFLACIÓN FRÁNCFORT - La inflación impulsada por los precios del gas y el petróleo bate un récord en la eurozona por tercer mes consecutivo, aumentando las penurias para los consumidores y provocando dudas sobre las próximas medidas del Banco Central Europeo. Por David McHugh. 368 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS TEL AVIV - El secretario israelí de Justicia da luz verde a un acuerdo entre el gobierno y varios colonos en Cisjordania que autorizaría de forma retroactiva un puesto avanzado instalado sin autorización oficial. 469 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN NORCOREA-KIM SEÚL - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y su esposa asisten a un concierto con motivo del Año Nuevo Lunar en Pyongyang. El mandatario recibe una atronadora ovación de la audiencia y de los artistas, que lo elogian por proclamar una “nueva era” de poder nacional, según medios estatales. Por Kim Tong-Hyung. 497 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT MUNDIAL SUDAMÉRICA-ANÁLISIS

BUENOS AIRES - Tras la doble fecha de la eliminatoria sudamericana, Brasil y Argentina siguen como los únicos clasificados al Mundial. Ecuador, que estaba mejor perfilado, sigue en lista de espera tras dos empates. Perú y Uruguay levantaron cabeza, Chile no se resigna y Colombia estiró la agonía. Dos de ellos clasificarán en forma directa y otro jugará un repechaje intercontinental. Por Débora Rey. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT MUNDIAL EL SALVADOR-CANADÁ

SAN SALVADOR - Canadá espera se convertirse en la primera selección de la CONCACAF en clasificarse al Mundial de Qatar. Necesita conseguir una victoria en El Salvador y la ayuda de otros resultados. 400 palabras. AP Foto. Editores: partido comienza a las 0200 GMT.

DEP-NFL FLORES-DEMANDA

SIN PROCEDENCIA - Brian Flores asegura que no desistirá de su demanda contra la NFL por presuntas prácticas racistas de contratación, incluso si lo nombran para llenar una vacante de entrenador para la próxima temporada. Por Theresa M. Walker. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CEL WHOOPI GOLDBERG-HOLOCAUSTO

NUEVA YORK - Whoopi Goldberg es suspendida dos semanas como co-anfitriona del programa “The View” por lo que la directora de ABC News calificó como “comentarios incorrectos e hirientes” sobre los judíos y el Holocausto. La directora dijo que quería que Goldberg usara el tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios. Por David Bauder. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS ROCK-SALÓN DE LA FAMA

NUEVA YORK - Dolly Parton, Eminem, Lionel Richie, Duran Duran y A Tribe Called Quest están entre los nominados por primera vez al Salón de la Fama del Rock and Roll de este año. El salón en Cleveland anuncia a 17 artistas y grupos que están siendo considerados para su incorporación. También incluyen a Rage Against the Machine, Pat Benatar, Dionne Warwick, Judas Priest y Beck. El grupo que será honrado este año será anunciado en mayo y la ceremonia de incorporación se realizará más adelante en el año. 200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

