La NFL designa al equipo ideal que acompañó a Tom Brady en 22 años de carrera

Redacción deportes, 2 feb (EFE).- La NFL compartió este miércoles a través de sus redes sociales los nombres de los mejores jugadores que acompañaron al pasador Tom Brady a lo largo de sus 22 temporadas en la liga. El pasador, considerado el mejor jugador de la historia, anunció su retiro el martes con una carta que provocó una cascada de homenajes de estrellas de la liga y el reconocimiento de la National Football League. Para formar el equipo, al que la NFL denominó "All-Tom Brady", se tomó en cuenta a excompañeros del pasador en su etapa con los New England Patriots, con los que ganó seis Super Bowls, y los Tampa Bay Buccaneers, escuadra en la que sumó uno más. La alineación la encabezó el ala cerrada Rob Gronkowski, cinco veces Pro Bowl. Fue el arma preferida de Brady tanto en los Pats, donde hicieron mancuerna entre 2010 y 2018, como en los Bucs en las dos últimas temporadas. Julian Edelman y Mike Evans se eligieron como los receptores más influyentes en la carrera del mariscal de campo. Edelman acompañó al dueño del jersery número 12 durante 10 años en New England y su producción de 599 recepciones, 6.507 yardas y 36 anotaciones lo hacen imprescindible en este equipo ideal. El mérito de Evans, compañero de Brady en Tampa Bay, fue su alta efectividad en pases de TD; sumó 27 en dos temporadas. Una ofensiva peligrosa no funciona sin la fuerza de sus corredores y ahí entraron James White y Corey Dillon. White no sólo ayudó a Brady, en su etapa con los Patriots, con 1.119 yardas por tierra y ocho anotaciones, sino que por aire acumuló 2.809 yardas y 24 TD. Dillon colaboró con 3.180 yardas por carrera y 37 anotaciones. El mariscal de campo, 15 veces Pro Bowl, no sería una leyenda de la NFL sin la protección de una poderosa línea ofensiva, por eso seleccionaron para el "All-Tom Brady" a Matt Light, Logan Mankins, Shaq Mason, Tristan Wirfs y el centro David Andrews. Andrews fue dos veces campeón del Super Bowl con Brady y es considerado como el mejor centro en la historia de los Patriots. Como pateador no podía faltar Adam Vinatieri, récord de la NFL de más puntos conseguidos en su posición, estuvo en tres Super Bowls al lado de Brady en los Pats. En la defensa del "All-Tom Brady" se eligió a los linieros; Richard Seymour, Vince Wilfork y Ndamukong Suh; el ala defensiva Chandler Jones, así como los apoyadores Willie McGinest y Jerod Mayo. Para la defensiva secundaria fueron escogidos los apoyadores externos Devin White y Rodney Harrison, los esquineros Ty Law y Stephon Gilmore y el profundo Devin McCourty.