La inofensiva Colombia agoniza en el camino a Catar-2022

Solo un milagro podría llevar a Colombia al Mundial. Los cafeteros se fueron en blanco en la doble fecha de la eliminatoria y ya no dependen de sí mismos para ir a Catar-2022, cuando apenas restan dos partidos para definir a los clasificados.

Las derrotas de este martes en Argentina y de la semana pasada ante Perú, ambas por 1-0, hundieron a Colombia en la séptima casilla de la tabla (17 puntos).

El equipo debe remontar una diferencia de cinco puntos para alcanzar a Uruguay en la cuarta casilla -la última con cupo directo al Mundial- o de cuatro unidades para igualar a Perú, provisionalmente en zona de repechaje.

Con las eliminadas Venezuela y Bolivia por delante en el calendario, los colombianos también aguardan por un resbalón de Chile, que es sexta (19 puntos).

"No digo que no se pueda. Si hay esperanzas matemáticas hay que esperar hasta el final (...) pero viendo la selección como juega uno se va enfriando", lamentó el exinternacional colombiano Hamilton Ricard en Caracol Radio.

- Crisis de identidad -

La racha de siete partidos sin ganar ni anotar goles detonó una crisis en una selección que mantiene buena parte de la base que clasificó a la fase final de los últimos dos mundiales.

"Colombia tiene buenos jugadores pero a nivel de selección no puedo entender todavía por qué se bloquean", lanzó el exjugador del Newcastle y de la selección Faustino Asprilla en la cadena ESPN.

El juego alegre y la buena técnica que llevaron a la tricolor a Brasil-2014 y Rusia-2018 dieron paso a un equipo tímido e incapaz de avanzar con el balón dominado.

"El entrenador quería que mantuviéramos el cero (en nuestro arco) que los dejáramos salir (a los argentinos) para encontrar en el contraataque los espacios", admitió el experimentado delantero Falcao García tras la floja presentación ante una albicelesete sin Messi.

El jugador del Rayo Vallecano y su socio en ataque James Rodríguez lucieron incapaces de guiar a los suyos en la doble fecha.

La estrella en ascenso Luis Díaz, flamante incorporación del Liverpool inglés, tampoco fue el salvador de un equipo en franca agonía.

- Rueda en llamas -

Llegado al banquillo cafetero hace un año para rescatar la mala campaña del portugués Carlos Queiroz (4 puntos en 4 partidos), el técnico Reinaldo Rueda "nunca logró que los jugadores interpretaran lo que él quería en la cancha", criticó el exvolante de Boca Juniors Fabián Vargas.

Con buena parte de la afición pidiendo su cabeza, el DT colombiano se aferra sus posibilidades:

"Se alejó (la clasificación) pero no estamos muertos. Es remoto, no nos podemos engañar. Pero esto no ha terminado y tenemos que responder hasta el final", dijo en conferencia de prensa el DT que en la misma eliminatoria abandonó el barco de la selección chilena.

Pero otras voces piden un timonazo inmediato: "El equipo está caído y para los próximas dos fechas va estar en la lona si no se hace algo", anticipó el comentarista Tito Puccetti en la cadena DirecTV.

jss/das/vel/gfe