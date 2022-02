Husillos debuta con victoria sin mínima en el 400 de Valencia (47.37)

Valencia, 2 feb (EFE).- El palentino Óscar Husillos, actual campeón de Europa de 400 metros en pista cubierta, ganó con ritmo decreciente pero gran autoridad la carrera de la reunión de Valencia, su estreno en pista cubierta, con una marca de 47.37, a casi un segundo de la mínima para los Mundiales de Belgrado (46.50). En una carrera de sólo tres contendientes, tras una primera salida abortada, Husillos partió muy rápido por la calle 5, tomó en cabeza la calle libre, pasó el 200 en un rápido parcial de 22.27 y perdió fuelle en los últimos metros, pero aún así venció con holgura: 47.37, seguido de Darwin Andrés Echeverry (48.14) y Joan Albert Mico (49.44). La mínima mundialista es 46.50, aunque Husillos ya la tiene del año pasado, cuando obtuvo el título europeo en Torun (Polonia) con 46.22. "Me he quedado un poco perplejo al ver este primer crono de la temporada porque estoy entrenando mucho mejor. Mi sensación no era la que reflejó el crono, pero lo importante es llegar bien al campeonato de España de Orense y a los Mundiales de Belgrado", señaló Husillos en el canal de la Federación Valenciana de Atletismo. Modesta Morauskaite, lituana que se entrena en Valencia bajo la dirección de Rafael Blanquer, partió como un tiro en el 400 femenino y, aunque cedió un poco al final, terminó venciendo con 52.02, récord nacional y mínima para Belgrado, lo mismo que la portuguesa Catia Azevedo, segunda con 52.90. Nerea Bermejo fue tercera con 56.72. En los 800, el burundés Eric Nzikwinkunda, del Playas de Castellón, tomó la punta al paso del 400 y se llevó el triunfo con un crono de 1:47.39. Pablo Sánchez Valladares, que lo persiguió en las dos últimas vueltas, pinchó en la recta final (1:48.96) y fue adelantado por Alberto Guerrero (1:48.45), mientras en la carrera femenina se impuso la mallorquina Daniela García con un tiempo de 2:05.92 y medio segundo de ventaja sobre Lucía Pinacchio. Isaac Nader, portugués de 22 años, ganó el 1.500 con una impetuosa última vuelta que le dio el triunfo con 3:38.08, una mínima mundialista que por solo 9 centésimas falló el argentino Federico Bruno. Carlos Sáez (Albacete), tercero con 3:39.73, fue el primer español en la meta. El 1.500 femenino también registró victoria portuguesa. Salomé Alfonso tomó el mando a dos vueltas del final y se impuso con 4:17.61 por delante de la española Marina Martínez, que llegó desde atrás para arrebatar, con un crono de 4:18.30, el segundo puesto a Mireya Arnedillo (4:18.38), que se quedó a 1.42 del récord español sub-20. Rosalina Santos y Alberto Calero fueron los reyes del esprint puro. La portuguesa hizo marca personal en los 60 lisos con 7.38 (Carmen Marco, tercera, fue la mejor española con 7.64) y el conquense, subcampeón de España de 100, corrió más que nunca en sala: 6.74, tercero en el ránking español del año. En los 3.000 metros, la keniana Selah Busienei, del FC Barcelona, se quedó sola antes del segundo mil y se dio un paseo para vencer en 8:52.87. La segoviana Águeda Muñoz, que hizo todo el gasto en el grupo perseguidor, fue adelantada por Solange Pereira, segunda con 9:55.95 (mejor marca española del año), frente a los 8:58.81 de Águeda. Tampoco pudo alcanzar su objetivo mundialista Abderrahman El Khayami, que en el 3.000 siguió la estela del catarí Mohamed Al Garni, vencedor con 7:47.79. El español sufrió en las dos últimas vueltas y terminó tercero con 7:54.38, a cuatro segundos de la mínima. El chileno Carlos Martín Díaz, segundo con 7:51.30, se quedó a segundo y medio del requisito. Fátima Diame, que este año se entrena con Iván Pedroso en Guadalajara, ganó la longitud con la marca de su último salto: 6,58, a solo cuatro centímetros de su récord personal bajo techo. En hombres venció el peruano José Luis Mandros con 7,83, por delante de Héctor Santos (7,80) y de Daniel Solis (7,27). Faltaron a la cita tres atletas sobresalientes: el valenciano Enrique Llopis, que venía de hacer marca personal en los 60 m vallas de Karlsruhe (Alemania) con 7.59 -sexto en la lista mundial del año-, y los gallegos Adrián Ben (800) -"seguimos trabajando para recuperar las secuelas de esta semana", alegó- y Belén Toimil, plusmarquista española de lanzamiento de peso, que sufrió un esguince en el pie izquierdo mientras se entrenaba. Sin Quique Llopis en la carrera de vallas, Kevin Sánchez plantó cara al olímpico Hassane Fofana, vencedor con 7.83. El tinerfeño, que había hecho marca personal al ganar su semifinal en 7.79, tropezó con el último obstáculo cuando estaba muy cerca del italiano y acabó tercero con 7.96, por detrás de Carlos Osés (7.92). En pértiga, Miren Bartolomé, con una marca personal de 4,25 (4,15 este año) ganó con un registro de 4,10 y 10 centímetros de margen sobre Clara Fernández y Mónica Clemente. La plusmarquista española sub-20 en pista cubierta, Ana Carrasco, finalmente no compitió. Las hermanas Ferrando, del Playas de Castellón, sostuvieron un mano a mano por la victoria en salto de altura que se resolvió a favor de Cristina con igual marca (1,64) pero un nulo menos que Beatriz, que competía después de su segunda maternidad. EFE jad