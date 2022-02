Guterres viaja a los Juegos Olímpicos de Pekín pese al llamamiento al boicot

Naciones Unidas, 2 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajó este miércoles a Pekín para asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno pese a los llamamientos al boicot diplomático de varias naciones, entre ellas Estados Unidos, que ha decidido no enviar a sus representantes políticos para protestar por las violaciones de derechos humanos en China. "El secretario general considera los Juegos Olímpicos como una importante expresión de unidad, respeto mutuo y cooperación entre diferentes culturas, religiones y etnias", afirmó en una rueda de prensa Farhan Haq, portavoz de Guterres. Haq subrayó que el secretario general "siempre ha expresado, tanto en público como en privado, la necesidad de que se respeten completamente todos los derechos humanos", y apuntó que la presencia del máximo representante de la ONU en los Juegos Olímpicos es una tradición. Sobre su ausencia en las Olimpiadas de Japón, celebradas el verano pasado durante la pandemia, el representante apuntó que Guterres "ha ido a todos los Juegos Olímpicos a los que le ha sido posible". Haq, sin embargo, no quiso confirmar si el secretario general de la ONU iba a evocar la cuestión de los abusos a los derechos humanos con algún representante del gobierno chino durante su visita a Pekín. EE.UU. anunció el pasado mes de diciembre un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno en China por los abusos de derechos humanos que se registran en el país, especialmente en la región de Xinjiang contra la etnia uigur y otras minorías musulmanas. "La presencia de la representación diplomática estadounidense en los Juegos sería como si no hubiera pasado nada, a pesar de las flagrantes violaciones de los derechos humanos y las atrocidades de China en Xinjiang", dijo entonces en una rueda de prensa Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Según información del medio Foreign Policy, Guterres ha rechazado una petición directa de boicot hecha por la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. El secretario general de la ONU habría argumentado ante la representante estadounidense que ya había ofendido a China participando en la Cumbre por la Democracia, liderada por el presidente de EE.UU., Joe Biden, y en la que estuvo la ministra taiwanesa Audrey Tang. Además de EE.UU, también han anunciado su boicot diplomático el Reino Unido, Australia y Canadá. La pasadas semana, 243 organizaciones pro derechos humanos, encabezadas por Human Rights Watch (HRW) firmaron una carta conjunta para pedir el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de invierno, argumentando los repetidos atropellos a los derechos fundamentales contra la población, con especial énfasis en lo sucedido en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong.