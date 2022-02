Grupo de trabajo de la ONU pide liberar al disidente cubano Maykel "Osorbo"

Madrid, 2 feb (EFE).- El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha exigido la liberación del rapero y disidente cubano Maykel Castillo, "el Osorbo", cointérprete del videoclip viral Patria y Vida, que se encuentra en una prisión cubana desde el pasado mayo. Según difundió este miércoles la ONG Prisoners Defenders, el grupo de trabajo de la ONU le remitió recientemente un informe en el que concluye que la detención de Castillo es "arbitraria". "El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo Pérez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación", afirma el documento. El informe del grupo de trabajo argumenta que el proceso contra el músico cubano es "ajeno a toda legalidad" y denuncia que Castillo "ha sufrido actos represivos policiales de todo tipo". "Se ha documentado que, desde el 14 de diciembre de 2019 y hasta el 18 de mayo de 2021, el Sr. Castillo fue detenido 121 veces", apunta el informe. Los expertos de la ONU alegan que la tipificación de los delitos que se le imputan es "excesivamente vaga y demasiado amplia" y destacan que, por lo que han podido conocer del caso, no se cumplieron los procedimientos legales en su detención. El grupo de trabajo le solicitó al Gobierno cubano información sobre el caso. Su respuesta, según el grupo de trabajo, fue que se "realizaron las investigaciones de rigor, con el estricto respeto a los derechos y las garantías procesales que asisten a todas las personas, sin distinción alguna". Los expertos apuntan que el gobierno ha sostenido que el proceso contra el Sr Castillo "respetó plenamente las garantías procesales de la Constitución y las leyes", pero aseguran que "no ha proporcionado sustento alguno para respaldar sus afirmaciones". Asimismo, agrega el informe, el Gobierno cubano ha negado que haya existido vigilancia permanente y acoso policial contra "el Osorbo" y ha dicho que este "tiene una conducta antisocial deplorable y múltiples antecedentes penales". El grupo de trabajo va ahora a remitir su informe al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y a la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales. Castillo es parte del grupo de activistas críticos encarcelados -entre ellos el artista Luis Manuel Otero Alcántara- desde mediados del año pasado. Varias entidades han denunciado esta situación o expresado su preocupación por los detenidos, entre ellas Amnistía Internacional -que nombró preso de conciencia a Otero Alcántara-, Human Rights Watch, el Gobierno de Estados Unidos y el Parlamento Europeo. El Gobierno cubano asegura que en el país no hay presos políticos y señala a la disidencia como agentes de Estados Unidos. EFE lh/int/vh NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe confía en que el Gobierno cubano le permita recuperar su capacidad informativa lo antes posible.