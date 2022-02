Gloria y Emilio Estefan ponen voz a campaña por menores cubanos encarcelados

Miami, 2 feb (EFE).- Reconocidos artistas como Gloria y Emilio Estefan han puesto su voz a la campaña internacional "Free The Children" ("Liberen a los niños") que promueve la Fundación por los Derechos Humanos para Cuba (FHRC por su sigla en inglés) a fin de conseguir la liberación de menores de edad encarcelados desde las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla caribeña. En un comunicado difundido este miércoles, FHCR invita a "firmar y compartir" la petición "Free the Children" en la plataforma change.org, unido a testimonios de "madres que sufren por sus hijos presos" y a los mensajes de los Estefan. Entre los famosos que apoyan la campaña se encuentra el matrimonio de músicos cubanos-estadounidenses, quienes se declaran "profundamente conmovidos como padres y defensores de los derechos del pueblo cubano", según el comunicado. Otro de los artistas que se suman al "llamado por la libertad de los menores cubanos" es Yotuel Romero, intérprete y uno de los creadores del tema musical "Patria y Vida", ganadora en 2021 de dos Latin Grammy, entre estos el de Mejor Canción del Año. Son parte también el actor estadounidense Tony Lo Bianco y la activista cubana Rosa María Payá, "entre otras figuras del arte y la política en Miami y el mundo", de acuerdo con la fundación. Según FHRC, la Fiscalía de Cuba reconoció haber procesado a unos 55 menores de edad, a quienes ha acusado de los delitos de sedición, atentado y desorden público, tras participar en las multitudinarias manifestaciones del pasado 11 de julio de 2021. Estos procesos, detalla, se han realizado "en violación a lo establecido por el Código Penal, la Constitución que rige en Cuba y los tratados internacionales que protegen los derechos de los niños". En un mensaje divulgado hoy en Instagram, Gloria Estefan dice haber firmado la petición para que "el mundo abra los ojos a los horrores que están pasando (en Cuba), a las injusticias en las cárceles cubanas y particularmente a estos más de 20 menores de edad". "A estos niños le han dado más de 18 años de cárcel simplemente por pedir lo que se les debe: libertad y comida", afirma visiblemente afectada la famosa cantante, quien comienza diciendo: "Vengo a ustedes como una madre que tiene a sus hijos viviendo en libertad". "Estamos haciendo una carta para poder ser firmada por muchas personas, cubanos, que no sean cubanos, de muchos países, personas que amen la libertad y denunciar al mundo esa condena que han hecho durante tantos años", explica, por su parte, Emilio Estefan. Al menos 33 personas, entre ellas seis menores de edad, son juzgadas desde el pasado lunes en Cuba en relación a las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año pasado, informaron activistas. El juicio que arrancó este lunes, y se prolongará hasta el de la semana que viene en el tribunal municipal 10 de Octubre de La Habana, es una causa común única para todos los investigados, a los que se les imputa un presunto delito de sedición. Se trata de la cuarta semana consecutiva en la que se celebran en Cuba procesos penales por estos hechos. En total, desde las protestas del año pasado se ha juzgado a al menos 440 personas, según el recuento del colectivo Justicia 11J y la ONG jurídica Cubalex. Las penas solicitadas por la fiscalía oscilan entre los 13 y los 25 años de cárcel, para los menores son de entre 13 y 23, y en seis casos la petición de condena es mayor que la edad del procesado. Según la petición en internet de FHRC, "el Estado cubano ha manipulado los casos de estos niños para procesarlos como delincuentes comunes, práctica que ha desarrollado durante décadas para ocultar la presencia de presos políticos y presos de conciencia en Cuba". EFE jip/lce/rrt NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe confía en que el Gobierno cubano le permita recuperar su capacidad informativa lo antes posible.