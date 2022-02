Florida redobla demanda contra Gobierno por liberar migrantes en la frontera

Miami, 2 feb (EFE).- La Fiscalía General de Florida (EE.UU.) reforzó este miércoles una demanda presentada contra el Gobierno federal por, a su juicio, liberar a inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera sureste del país "sin siquiera iniciar el proceso legal para su expulsión". "El Gobierno de (Joe) Biden no solo se ha negado conscientemente a hacer cumplir las leyes de inmigración sino que también ha desarrollado una operación para reasentar secretamente a los extranjeros ilegales en las comunidades de Florida y el resto de los Estados Unidos", dijo el gobernador del estado, Ron DeSantis, en un comunicado. La enmienda a la demanda surge después de que reportes de prensa informaran que docenas de inmigrantes adultos fueran trasladados a una estación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Brownsville, Texas, donde aparentemente fueron liberados. Un reporte de Fox News señala que estos inmigrantes salieron de las instalaciones de ICE en varios taxis rumbo a un aeropuerto cercano, desde donde tenían previsto volar a ciudades dentro de los Estados Unidos, algunos rumbo a Florida. La enmienda es a una demanda presentada en septiembre de 2021 contra la política migratoria conocida como "catch and release" (atrapar y liberar), que permite dejar en libertad a los indocumentados que fueron detenidos tras cruzar la frontera. La demanda va contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y agencias subordinadas, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como al propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Entonces, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, manifestó que Florida gasta cada año unos 100 millones de dólares por "encarcelar a indocumentados", además de otros montos añadidos y que están relacionados con servicios sociales. Según la ley federal, indicaron la autoridades floridanas, los inmigrantes que llegan, incluidos los que solicitan asilo, deben ser detenidos mientras los tribunales de inmigración determinan si existe una base válida para entrar a Estados Unidos. DeSantis criticó ahora que el Gobierno está realizando esto con secretismo y "sin ninguna coordinación con los estados" ni verificación de antecedentes de los inmigrantes. La frontera con México sigue viviendo meses con una numerosa llegada de inmigrantes y en diciembre pasado se registraron más de 178.000 "encuentros" entre oficiales de inmigración e indocumentados o solicitantes de asilo. De estos, más de 78.000 fueron expulsados de manera expedita gracias a la aplicación de la medida de emergencia médica por la pandemia de la covid-19 denominada Título 42. Pero para las autoridades floridanas parecen que no son suficientes, especialmente porque las imágenes tomadas por Fox News mostraban a inmigrantes adultos y no mujeres y unidades familiares que, según el Título 42, sí tienen opciones de ser admitidos en el país, mientras que el resto debería ser expulsado de manera inmediata. EFE abm/jip/dmt