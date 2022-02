El Salvador jugará el partido con Canadá tras superar un "malentendido" por los premios

San Salvador, 2 feb (EFE).- El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, afirmó este miércoles que los jugadores de la selección abandonaron la decisión de no presentarse al partido de eliminatorias de la Concacaf con Canadá tras superar un "malentendido" relacionado con los premios. "Lo que sucedió es un malentendido", dijo Carrillo en una conferencia de prensa convocada de manera urgente después de que al menos tres jugadores publicaran en sus redes sociales un comunicado en el que manifestaban que no jugarían contra la selección que lidera el octogonal final que da tres plazas directas para el Mundial de Canadá. El documento, que divulgaron Álex Larín, Enrico Dueñas y Álex Roldán anunciaba: "No jugaremos este partido para sentar un precedente y que esto no se vuelva a repetir". Esto en referencia a la supuesta amenaza de Carrillo de que "no cumplirán con el acuerdo de premios acordado en septiembre", y un supuesto reclamó por filtrar a la prensa deportiva local la falta de indumentaria para jugar en clima frío, como ocurrió en el partido que perdieron por 1-0 contra Estados Unidos el 27 de enero. "Todo está resuelto. El partido se llevará a cabo a las ocho de la noche (02.00 GMT del jueves)", dijo el directivo. Añadió que el seleccionador de la Selecta, Hugo Pérez, le garantizó: "Vamos a jugar". Sin acusar a nadie directamente, Carrillo dijo que "pareciera como que hubo otras intenciones, quizás externas a los jugadores". Minutos antes de la conferencia de prensa, se conoció un segundo comunicado divulgado por los jugadores. "Hemos decidido jugar", aseguraron. El Salvador recibirá a Canadá en la undécima jornada de las eliminatorias de la Concacaf. Los salvadoreños llegan en el sexto puesto con 9 enteros, mientras que sus rivales lideran con 22 puntos. Los salvadoreños buscan mantenerse en la pelea por el cuarto lugar, que otorga el derecho a jugar una repesca. Y los canadienses, con una victoria hoy podrían asegurar el primer cupo para Catar.