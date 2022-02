Clubes perdieron 7.000 millones € por covid y subieron salarios de jugadores

Madrid, 3 feb (EFE).- Los clubes europeos sufrieron una pérdida de ingresos por impacto de la pandemia de 7.000 millones de euros durante las temporadas 2019-20 y 2020-21, pero los salarios de los jugadores aumentaron en un promedio del 2% por año, según el último informe de la UEFA sobre el panorama futbolístico de estos. La decimotercera edición del documento publicada este jueves refleja los efectos de la pandemia en el conjunto de la UEFA y las competiciones nacionales, los jugadores y el estado financiero en toda Europa, con los datos económicos presentados por más de 700 clubes y el análisis de las últimas cuentas de 2021. Pese a la pérdida de ingresos y la reducción de la actividad en el mercado de fichajes, la remuneración general de los jugadores en los mejores clubes no ha dejado de aumentar en un promedio del 2% anual y se prevé que alcance los 11.900 millones de euros en el año fiscal 2021. El 91% de los ingresos de los clubes fue absorbido por los salarios de los jugadores (56%), los costes netos de fichajes de jugadores (18%) y otros salarios (17%). Los costes netos contables en concepto de fichajes son de casi 2.300 millones€. Esta última temporada completa (2020/21) vio aumentar la carga de trabajo de los jugadores, ya que la pandemia requirió la reestructuración del calendario de competiciones. Los once jugadores más utilizados representaron el 70% de los minutos jugados en las ligas nacionales. LOS INGRESOS POR FICHAJES DISMINUYERON EN MÁS DEL 40% Los datos indican que por primera vez en la era del "Juego Limpio Financiero" los clubes de primera división generaron pérdidas de explotación, que en 2021 ascendieron a 299 millones€, un margen del 2% similar a las de 2020 (256 millones€). De un resultado de explotación de 906 millones€ y un margen de beneficio de +4% en 2019 se ha pasado unas pérdidas de explotación de más de mil millones (1.013 millones€) y un margen de pérdidas del 5%. También disminuyeron en más del 40% los ingresos por fichajes, dada la menor actividad y precios en las ventanas de verano de 2020, enero de 2021 y verano de 2021. Estos ingresos equivalían al 21% antes de la pandemia (2019), pero bajaron al 11% en 2021. Los clubes europeos gastaron 3.800 millones€ en fichajes en verano de 2021, cifra inferior al anterior (el mercado duró un mes más) y un 41% por debajo del pico previo a la pandemia en verano de 2019. Los equipos ingleses representaron aproximadamente el 27% de la actividad de traspasos global y los jugadores de 23 años o menos representaron el 55% del gasto total en fichajes (por valor) en los 20 mercados de fichajes más grandes de Europa. Este dato supone para la UEFA una mayor confianza de los clubes en el valor de los más jóvenes. Casi un tercio de los clubes ha notificado en 2021 un margen de pérdidas grave, de más del 30% de los ingresos, cuando antes de la pandemia lo hizo 1 de cada 8. El número de clubes que registraba ganancias finales ha bajado del 58% en 2019 al 25% en 2021. En 2020/21 la mayoría de las pérdidas, hasta el momento 4.400 millones€, se debe a la práctica desaparición de ingresos por venta de entradas (88% menos) -dado el cierre de recintos por la pandemia-, con una aportación por taquillas solo del 2% cuando antes de la pandemia era de 16%. Esta situación afectó especialmente a los clubes neerlandeses, escoceses, suecos y suizos. AUMENTO DE DERECHOS DE RETRANSMISIÓN Y DE ASISTENCIA Frente a la reducción de ingresos también de los estadios fuera de días de partido (76% en 2021) y de otras actividades comerciales, incluidas las giras previas y de final de la temporada (51%), el informe apunta a un aumento de los aportados por los patrocinadores principales, con un 6% entre 2019 y 2020 y un 7% en 2021. El informe incide en que tras la normalización del calendario europeo se aprecia además un crecimiento en los ingresos por derechos de retransmisión de la UEFA para los clubes, cifrado en un 10,6% para el ciclo 2021/24 respecto al periodo 2018/21. La asistencia ha comenzado a recuperarse tras caer un 91% en 2021. 21 ligas levantaron todas las restricciones al inicio de la temporada; tres cuartas partes de las principales permitieron llenar los estadios desde agosto de 2021 y al final del primer tramo de la temporada la asistencia total superó los 36 millones en todo el continente. Ante la situación actual, la UEFA resaltó la importancia del aumento del 11% de los premios en metálico de sus competiciones a partir de 2021/22 y de los pagos de solidaridad para el desarrollo de la juventud a los clubes que no se clasifiquen para sus competiciones. Se prevé que los países fuera de las "5 grandes" con equipos en la fase de grupos reciban un total anual de 133 millones€ (un aumento del 62% en relación con el ciclo anterior) y que los países sin participantes en la fase de grupos reciban 73 millones anuales. FÚTBOL FEMENINO: 49% DE CLUBES FUNCIONAN INDEPENDIENTEMENTE El informe de la UEFA incluye por primera vez un capítulo sobre el fútbol femenino, que indica que algo menos de la mitad (49%) de los clubes femeninos de primera división funcionan independientemente de los masculinos. En Inglaterra, Islandia, las Islas Feroe y Suiza todos los clubes que compiten en la máxima competición masculina esta temporada cuentan con una sección femenina compuesta por equipos juveniles y senior. 20 de las 42 principales divisiones de Europa tienen acuerdos de retransmisión nacional en variedad de plataformas de medios. Algo menos del 40% de las competiciones tiene un patrocinador principal y 8 una empresa de servicios financieros como patrocinador principal.