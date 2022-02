AI y Lula condenan brutal linchamiento de refugiado congoleño en Brasil

Río de Janeiro, 2 feb (EFE).- La muerte a golpes de un joven congoleño en una playa de la ciudad brasileña Río de Janeiro fue condenada este miércoles por Amnistía Internacional (AI), que calificó el crimen con connotación racista y xenófoba como una violación del derecho a la vida y a la dignidad humana. Moïse Mugenyi Kabamgabe, un refugiado político de la República Democrática del Congo de 24 años y residente en Brasil desde 2014, fue asesinado a punta de golpes, patadas y puñetazos por un grupo de hombres, tras haber cobrado 200 reales (unos 37 dólares) a su empleador por dos días de trabajo. El brutal crimen, que tuvo lugar el pasado 24 de enero en el Quiosque Tropicália, un bar ubicado en la playa de Barra da Tijuca, un lujoso barrio al oeste de Río, solo cobró importancia luego que la familia denunciara el caso ante los medios de comunicación. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del quiosco Tropicália muestran al menos cuatro hombres golpeando a muerte al congoleño. El martes, una semana después del crimen, tres sospechosos que confesaron haber agredido al joven congoleño, que según ellos estaba embriagado, fueron detenidos por las autoridades. Ninguno de ellos era empleado del quiosco Tropicália y el propietario del lugar no estuvo involucrado en el crimen, según las autoridades. "El asesinato de Moïse Kabamgabe reproduce un patrón sistemático de violencia perpetrado contra refugiados y negros en Brasil. En nuestro país, la xenofobia y el racismo estructural van de la mano en la perpetuación de condiciones de vulnerabilidad social que amenazan la dignidad, la seguridad y la vida de inmigrantes negros", señaló la organización defensora de los derechos humanos en un comunicado. En la nota, AI exigió a las autoridades adoptar medidas efectivas para combatir el racismo y la xenofobia, y para proteger y defender los derechos de las personas refugiadas desde los ámbitos municipal, regional y federal, para que situaciones como la del joven congoleño no se repitan. "La lucha contra el racismo, la xenofobia y la garantía de los derechos humanos deben ser prioridades de los poderes públicos. Exigimos justicia para Moïse y para todas y cada una de las jóvenes que pierden su derecho a la vida en un país que insiste en tratar el racismo sin la debida importancia", concluyó. LULA CULPA AL GOBIERNO DE BOLSONARO El caso ha causado conmoción en el país y reconocidas figuras públicas, como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, se han pronunciado al respecto. Lula dijo este miércoles que Brasil está siendo gobernado por un grupo de delincuentes y culpó al actual gobierno del líder ultraderechista Jair Bolsonaro de la ocurrencia de ese tipo de actos. "El brutal asesinato del joven Moïse en Río de Janeiro, a orillas de la playa, con un bate de béisbol, no es normal, no es humano. Es el resultado de un país que está siendo gobernado por un grupo fascista y por muchos milicianos", señaló Lula en mensaje publicado en Twitter, acompañado con un vídeo de sus declaraciones. El líder progresista hizo alusión a supuestos vínculos del jefe de Estado con grupos de milicianos (parapoliciales) que actúan en las favelas de Río de Janeiro. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la comunidad congoleña y movimientos de inmigrantes y de negros anunciaron actos de protesta simultáneos en Río de Janeiro y Sao Paulo este sábado 5 de febrero para exigir justicia por la muerte del joven congoleño. EFE mat/cm/laa