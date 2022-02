Acciones de Meta se desploman tras pronóstico decepcionante

(Bloomberg) -- Meta Platforms Inc., la casa matriz de Facebook, dijo que las adiciones de usuarios se estancaron en el cuarto trimestre y dieron un pronóstico decepcionante para el período actual, lo que generó preocupaciones sobre el crecimiento futuro de la compañía. Las acciones se desplomaron hasta un 24% en operaciones después del cierre del mercado.

Facebook reportó 2.910 millones de usuarios mensuales en el cuarto trimestre, lo que no representa crecimiento con respecto al período anterior. La red social está sintiendo el impacto de una mayor competencia por captar el tiempo de los usuarios, y de un cambio de interés por los videos, donde la publicidad no es tan lucrativa.

Meta dijo que los ingresos en el trimestre actual serían de US$27.000 millones a US$29.000 millones, en comparación con los US$30.250 millones estimados por los analistas en promedio.

La empresa se quedó corta en un momento crítico, mientras libra batallas regulatorias en múltiples frentes y también busca justificar un cambio costoso en la estrategia corporativa para apostar por el metaverso —la visión del director ejecutivo, Mark Zuckerberg, de un internet inmersivo—. Durante años, parecía que Facebook nunca dejaría de crecer. Ahora los usuarios jóvenes, los futuros consumidores de su publicidad, eligen plataformas como TikTok y YouTube para el entretenimiento y el sentido de comunidad.

Los ingresos netos de Meta fueron de US$10.300 millones, o US$3,67 por acción, en contraste con los US$3,84 por acción que proyectaban los analistas. Los ingresos del cuarto trimestre fueron de US$33.670 millones, superando los US$33.430 millones que estimaban los analistas de Wall Street.

Cuando Meta cambió su nombre corporativo, la medida fue criticada como una distracción de los muchos problemas que los reguladores le han pedido a Facebook que solucione en sus redes existentes. Pero no se trata solo de la marca: los recursos y el talento dentro de Facebook se han desplazado hacia el nuevo enfoque. Meta dijo en octubre que tendría una reducción de US$10.000 millones en las ganancias operativas del año debido a las inversiones en Reality Labs.

Es el primer informe de resultados desde que Zuckerberg declaró que atraer a los jóvenes (de 18 a 29 años) era el nuevo objetivo de la compañía. No está claro cómo la empresa planea revelar su progreso hacia ese objetivo. Meta no desglosa regularmente a los usuarios por edad. Tampoco dice cuántas personas usan Instagram o el servicio de mensajería WhatsApp, o cuántos ingresos generan.

Meta ha advertido durante meses sobre los cambios recientes en el software iOS de Apple Inc. para iPhone, que exige que empresas como Meta soliciten a los usuarios la autorización explícita para recopilar datos sobre ellos que sean útiles para la orientación de anuncios. Las primeras estimaciones muestran que la mayoría de los usuarios rechazan la medida, lo que dificulta la publicidad dirigida. Meta dijo que las ventas del tercer trimestre cayeron en parte debido a este impacto en la orientación de los anuncios.

