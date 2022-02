Wall Street baja tras dos días al alza; Tesla y Microsoft lideran descensos

Imagen de archivo de una señal de Wall Street al exterior de la Bolsa de Nueva York, EEUU. 28 octubre 2013. REUTERS/Carlo Allegri

Por Bansari Mayur Kamdar

1 feb (Reuters) -Las acciones estadounidenses caían el martes en una sesión volátil, en un declive liderado por Microsoft y Tesla, ya que los papeles tecnológicos y de crecimiento altamente valorados cedían algunas de las ganancias de las dos últimas jornadas.

* A las 1600 GMT, el índice Dow Jones bajaba 7,26 puntos, o un 0,02%, a 35.124,99 unidades; el índice S&P 500 cedía 15,24 puntos, o un 0,32%, a 4.500,98 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 73,53 puntos, o un 0,51%, a 14.167,78 unidades.

* Cinco de los 11 principales sectores del S&P retrocedían, con los servicios públicos y los valores tecnológicos liderando los descensos.

* El fabricante de autos eléctricos Tesla Inc perdía un 0,9% tras llamar a revisión casi 54.000 vehículos, mientras que Microsoft Corp bajaba un 1,3% después de que los medios informaron de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos revisará su acuerdo de 68.700 millones de dólares por Activision Blizzard Inc.

* "El mercado solo quiere digerir antes de las grandes ganancias (...) Alphabet y Meta van a ser fundamentales para la salud de este mercado", dijo Thomas Hayes, de Great Hill Capital LLC en Nueva York.

* El S&P y el Nasdaq registraron sus mayores subidas en dos días desde abril de 2020 en la última jornada bursátil de enero, que aun así concluyó con su peor rendimiento mensual desde marzo de 2020 por miedo a subidas de tasas de interés más rápidas de lo esperado y las tensiones geopolíticas.

* Exxon Mobil Corp ganaba un 5,3% tras publicar sus mayores utilidades trimestrales en siete años, ya que el productor petrolero se benefició de los altos precios de la energía.

* Alphabet Inc, matriz de Google, subía un 0,2% antes de la presentación de sus resultados trimestrales al cierre la sesión, mientras que Amazon Inc y Meta Platforms Inc publicarán sus reportes más adelante en la semana.

(Reporte de Bansari Mayur Kamdar y Medha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)