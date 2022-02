Ranking Amazon Prime en España: top 10 de las series preferidas de hoy lunes, 31 de enero

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por comprar las mejores series. Amazon Prime no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 series con mayor número de visualizaciones en España.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está viendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. This Is Us

Esta provocativa y honesta serie sigue a un grupo de personas bastante particular que, de pronto, ven cómo sus vidas se entrelazan unas con otras de las maneras más curiosas posibles, explorando sus propios conflictos, privaciones y dificultades. Pronto descubren que muchos de ellos comparten elementos comunes en sus vidas (algunos de ellos cumplen año el mismo día), incluso más de lo que cualquiera de ellos podrían esperar. This is Us es una serie que mezcla elementos de comedia y drama y en la que los personajes deben lidiar con los aspectos difíciles de la vida, demostrando que el amor es una fuerza imparable y que los humanos son capaces de resistir más de lo que creen.

2. Simeone. Vivir partido a partido

Diego Pablo Simeone ha creado a lo largo de casi tres décadas como jugador y entrenador, una manera única y mundialmente reconocible de entender el fútbol. El “cholismo” es más una filosofía de vida que una estrategia de juego: es un conjunto de valores y herramientas que Simeone ha reunido a lo largo de su carrera a base de observación y mucho trabajo para poder enfrentar las dificultades, aprendiendo de las victorias y, sobre todo, de las derrotas. La docuserie muestra una temporada única (2020/21) al lado de Diego Pablo Simeone y desvela el secreto de un éxito que ha empezado a escribir la historia de su legado.

3. El Pueblo

Motivados por diferentes situaciones de crisis existencial, diversos personajes acuden a la llamada de un anuncio en el que se promete una casa y una nueva vida alejada del mundanal ruido. Al llegar, todos coinciden en Peñafría, una diminuta localidad abandonada de Soria. Sin embargo, pronto descubrirán que no están solos. Así, los nuevos moradores iniciarán una convivencia con los oriundos, que les ofrecerán todo tipo de facilidades y alicientes para que forjen una nueva vida y dinamicen su pueblo.

4. La leyenda de Vox Machina

Son un hatajo de pendencieros inadaptados reconvertidos en mercenarios. A Vox Machina le interesa más el dinero fácil y la cerveza barata que proteger el reino. Pero cuando este se ve amenazado por algo maligno, esta bulliciosa panda se da cuenta de que nadie más puede restablecer la justicia. Lo que empezó como un día de pago más es ahora la historia del origen de los nuevos héroes de Exandria.

5. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

6. La rueda del tiempo

Las vidas de cuatro jóvenes cambian para siempre cuando una desconocida llega a su aldea afirmando que uno de ellos es la encarnación de una antigua profecía y tiene el poder de inclinar la balanza entre la Luz y la Oscuridad. Deberán decidir si dejar en manos de la desconocida (y de ellos mismos) el destino del mundo antes de que el Oscuro escape de su prisión y comience la Última Batalla.

7. Celebrity Bake Off España

12 concursantes, todos ellos rostros muy conocidos del panorama nacional del deporte, la música y el entretenimiento, se disputarán cada semana el premio al mejor pastelero amateur del país.

8. G.E.O. Más allá del límite

G.E.O. Más allá del límite es la primera serie documental que mostrará desde dentro los entresijos de uno de los cuerpos policiales de élite más prestigiosos del mundo: el Grupo Especial de Operaciones o G.E.O. Por primera vez en su historia, un equipo de cámaras tiene acceso exclusivo al duro y exigente proceso de selección de los nuevos miembros, que se extiende durante más de 7 meses. Cientos de aspirantes comienzan y solo unos pocos terminarán pasando las pruebas necesarias para convertirse en miembros del G.E.O.En cada capítulo se seguirán los progresos de este grupo de aspirantes profundizando en su historia personal, sus reacciones ante las duras pruebas y su transformación a lo largo de un proceso que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Sometidos a un estrés extremo, privados de sueño y expuestos a condiciones inaguantables, los aspirantes tendrán que superar sus peores miedos para estar preparados para lo que pueda estar por venir.

9. Nuestra mirada

Encontrar el amor, hacer amigos, conseguir un trabajo, ser adulto. Observa cómo tres compañeros de piso en el espectro del autismo atraviesan sus 20 años con toda su alegría, lágrimas y risas. Con la ayuda de sus familias, ayudantes y, a veces, incluso entre ellos, estos amigos experimentan reveses y celebran triunfos en sus propios viajes únicos hacia la independencia y la aceptación.

10. The Good Doctor

Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

