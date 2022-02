La estrella del football americano Tom Brady confirma su retiro

El estadounidense Tom Brady, considerado como el mejor jugador de la historia de la liga de football americano NFL), confirmó este martes su retiro del deporte bajando el telón a una legendaria carrera de 22 temporadas.

El emblemático mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, de 44 años, hizo el anuncio a través de Instagram.

Ganador de un récord de siete Super Bowls, Brady dijo que abandona el deporte después de decidir que ya no podía asumir el "compromiso competitivo" para continuar.

"Siempre he creído que el deporte del football americano es una propuesta total: si no hay un compromiso competitivo del 100%, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego", escribió Brady.

"Cada día un desafío físico, mental y emocional que me ha permitido maximizar mi potencial más alto. Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: No voy a asumir más ese compromiso competitivo", anunció.

"He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", avanzó.

El anuncio de Brady pone fin a días de especulaciones sobre el inminente final de su carrera, desatados después de la eliminación de los Buccaneers en playoffs.

Casado con la modelo brasileña Gisele Bündchen, Brady anticipó tras esa derrota que las cuestiones familiares serían decisivas a la hora de decidir su futuro.

El sábado, ESPN avanzó que el 'quarterback' colgaría el uniforme pero ese día Brady no hizo ningún comentario público, y otros medios reportaron que se había comunicado con los 'Bucs' para asegurarles que seguía reflexionando.

En su mensaje del martes, en el que no menciona a los Patriots, el equipo en el que jugó durante dos décadas, no confirma si seguirá ligado al football americano.

"El futuro es excitante. Soy afortunado de haber cofundado compañías increíbles (...) de las que estoy emocionado de poder ayudar a crecer. Pero cómo serán mis días, es un trabajo en progreso. Como dije antes, voy a ir día a día", afirmó.

- "Un viaje emocionante" -

La decisión de Brady generó numerosas reacciones el martes como la del comisionado de la liga, Roger Goodell, quien dijo que será recordado "como uno de los más grandes que nunca jugaron en la NFL".

"Un increíble competidor y líder, su estelar carrera es extraordinaria por su longevidad pero también por la sostenida excelencia que demostró año tras año", escribió Goodell en un comunicado.

Desde que fue seleccionado en un asombroso 199º puesto del Draft de 2000, Brady lideró la dinastía de los Patriots que cosechó seis títulos de Super Bowl, siempre bajo la batuta de su mentor, Bill Belichick.

En 2020, el mariscal de campo abandonó la franquicia de su vida para sumarse a los Buccaneers, que eran uno de los equipos más débiles de la NFL y no clasificaba a los playoffs desde 2007.

Cuando pocos le esperaban de nuevo en la cima, Brady comandó con 43 años a los 'Bucs' a un nuevo título de Super Bowl ante los Kansas City Chiefs en 2021.

"Mi carrera como jugador ha sido un viaje tan emocionante, mucho más allá de mi imaginación, y lleno de altibajos", dijo Brady el martes.

Ahora, en el retiro "pienso en todos los grandes jugadores y entrenadores con los que tuve el privilegio de jugar y enfrentar: la competencia fue feroz y profunda, TAL Y COMO NOS GUSTA", agregó.

Uno de sus grandes rivales durante años, el mariscal de campo Peyton Manning, felicitó el martes a Brady.

"Fue un honor y un privilegio competir contra él en el campo y realmente aprecio nuestra amistad fuera de él. Siempre he admirado y respetado su competitividad, dedicación, disciplina y compromiso para ser el mejor", escribió Manning en un mensaje.

- Coleccionista de récords -

Con siete campeonatos y 10 presencias en Super Bowl, cifras superiores a las de cualquier franquicia de la NFL, Brady todavía comandó esta campaña a Tampa a un balance de 13 victorias y 4 derrotas en la fase regular.

El sueño de Brady de un octavo campeonato se esfumó el 23 de enero con la derrota 30-27 en la ronda divisional ante los Rams, en la que el 'quarterback' estuvo a punto de protagonizar una nueva milagrosa remontada tras ir perdiendo por 27-3 en el tercer cuarto.

Brady llegó a Tampa "como el mejor jugador de toda la historia" y "estableció el estándar y ayudó a crear una cultura que llevó a nuestro equipo a la cima de la montaña", dijo el técnico de los 'Bucs', Bruce Arians.

Brady se marcha de la NFL con un total de tres premios MVP (Jugador Más Valioso), 15 elecciones al Pro Bowl (Juego de las estrellas) y como líder histórico en pases completados (7.263 de 11.317 intentos), yardas áereas (84.520) y pases de touchdown (624).

rcw-gbv/gfe