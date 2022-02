Johnson no puede responder a preguntas sobre las fiestas por investigación policial: ministro

El primer ministro británico, Boris Johnson, habla en la Cámara de los Comunes del Parlamento en Londres, Reino Unido. 31 enero 2022. Parlamento de Reino Unido/Jessica Taylor/entrega vía Reuters. ESTA IMAGEN FUE ENTREGADA POR UNA TERCERA PARTE.

Por Guy Faulconbridge

LONDRES, 1 feb (Reuters) - El primer ministro británico, Boris Johnson, no puede responder a preguntas concretas sobre las fiestas en su oficina y residencia de Downing Street durante el confinamiento porque no quiere perjudicar una investigación policial sobre 12 reuniones, dijo el martes su adjunto.

La policía británica está revisando más de 500 documentos y más de 300 fotografías en el marco de una investigación sobre si las reuniones de Downing Street, a las que asistió el propio Johnson, infringieron las leyes de confinamiento por el COVID-19. Se espera que la investigación dure semanas.

"Si empieza a responder preguntas concretas que se han remitido a la policía, se le acusará -de hecho, con justicia y derecho- de perjudicar o impedir o interferir en esa investigación", dijo el viceprimer ministro, Dominic Raab, a Sky News.

La popularidad personal de Johnson y el apoyo a su Partido Conservador se han desplomado desde que salieron a la luz las revelaciones sobre las fiestas a fines del año pasado, lo que supone una seria amenaza para su cargo de primer ministro.

Un informe limitado de la alta funcionaria Sue Gray indicó el lunes que en Downing Street se celebraron eventos en los que se consumía alcohol cuando estaban en vigor las normas de confinamiento. Gray afirmó que hubo "graves fallos de liderazgo" y que algunos de los actos no deberían haberse permitido.

Los sondeos de opinión muestran que los votantes británicos consideran que Johnson debería dimitir: el 69% en una encuesta de Savanta ComRes y el 63% en una de YouGov.

El líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, dijo el lunes que Johnson no es apto para dirigir el país y debe dimitir, mientras que la ex primera ministra conservadora Theresa May preguntó si Johnson simplemente había ignorado las normas del COVID o no las entendía.

Aunque hay una creciente disidencia en su propio partido, para desencadenar una impugnación del liderazgo es necesario que 54 de los 359 diputados conservadores presenten cartas de censura y esa cifra no se ha alcanzado.

(Reporte de Guy Faulconbridge; editado en español por Carlos Serrano)