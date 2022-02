El acuerdo de GlobalWafers con Siltronic fracasa al no llegar a tiempo la aprobación del Gobierno alemán

FOTO DE ARCHIVO: Un científico sostiene una oblea de silicio durante un acto de presentación a los medios en las dependencias del Instituto Federal de Tecnología de Suiza en Ecublens, Suiza, el 16 de mayo de 2011. REUTERS/Valentin Flauraud

BERLÍN, 1 feb (Reuters) - El Ministerio de Economía alemán dijo que no pudo completar su revisión de la venta prevista del proveedor de chips Siltronic a su rival taiwanés GlobalWafers antes de que expirara el lunes el plazo de aprobación fijado por el posible comprador, echando por tierra la operación de 4.350 millones de euros (4.890 millones de dólares).

"No fue posible completar todos los pasos de revisión necesarios como parte de la revisión de la inversión. Esto se aplica en particular a la revisión de la aprobación de defensa de la competencia por parte de las autoridades chinas, que no se concedió hasta la semana pasada", dijo un portavoz del ministerio.

El 21 de enero, el regulador del mercado chino dijo que daría una aprobación con condiciones a la adquisición.

El ministerio alemán dijo que si GlobalWafers hace un nuevo intento de adquisición, se llevaría a cabo de nuevo una revisión de la inversión.

La presidenta y consejera delegada de GlobalWafers, Doris Hsu, calificó el resultado de "muy decepcionante" y dijo que la empresa "analizará la ausencia de decisión del Gobierno alemán y considerará su impacto en nuestra futura estrategia de inversión".

Hsu declaró al periódico Handelsblatt la semana pasada que la empresa probablemente invertiría en Estados Unidos si la operación fracasa.

(1 dólar = 0,8896 euros)

(Reportee de Andreas Rinke; redacción de Riham Alkousaa; edición de Ludwig Burger y Rosalba O'Brien; traducido por Tomás Cobos)