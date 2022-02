Cleveland Cavaliers se hace con la victoria contra New Orleans Pelicans por 93-90

Cleveland Cavaliers se impuso en casa a New Orleans Pelicans por 93-90 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Cleveland Cavaliers cayeron derrotados a domicilio contra Detroit Pistons por 115-105, mientras que los de New Orleans Pelicans también perdieron en casa con Boston Celtics por 97-107, por lo que tras el partido sumaron un total de cinco derrotas seguidas. En este momento, Cleveland Cavaliers cuenta con 31 victorias en 51 partidos disputados, lo que le permitiría clasificarse a los Play-off. Por su parte, New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 18 partidos ganados de 50 jugados.

Durante el primer cuarto New Orleans Pelicans fue el principal protagonista, incrementó la diferencia hasta un máximo de ocho puntos (0-8) hasta finalizar con un 17-19. Después, durante el segundo cuarto el equipo local logró acercarse en el luminoso, el cual acabó con un resultado parcial de 21-20. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 38-39 en el contador.

En el tercer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, hasta que al final terminó distanciándose el equipo visitante y concluyó con un resultado parcial 22-27 y un 60-66 de resultado global. Por último, en el transcurso del último cuarto Cleveland Cavaliers consiguió recuperar puntos hasta remontar el partido, marcó la máxima diferencia (tres puntos) al final del cuarto, y el cuarto terminó con un resultado parcial de 33-24. Tras todo esto, el partido terminaba con un resultado de 93-90 para los locales.

Durante el partido, destacó la participación de Kevin Love y Brandon Goodwin, que consiguieron 15 puntos, tres asistencias y 11 rebotes y 21 puntos, una asistencia y un rebote respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Jaxson Hayes y Jonas Valanciunas, con 19 puntos y siete rebotes y 16 puntos, cuatro asistencias y nueve rebotes respectivamente.

Tras vencer el encuentro, en el próximo choque Cleveland Cavaliers jugará contra Houston Rockets en el Toyota Center, mientras que el próximo partido de New Orleans Pelicans será contra Detroit Pistons en el Little Caesars Arena.