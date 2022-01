Victoria de Detroit Pistons ante Cleveland Cavaliers por 115-105

Detroit Pistons consiguió ganar como local frente a Cleveland Cavaliers por 115-105 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de perder fuera de casa con Orlando Magic por 119-103. Por su parte, los visitantes ganaron en casa frente a Milwaukee Bucks por 115-99. Por ahora Detroit Pistons se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 12 victorias en 49 partidos disputados, mientras que Cleveland Cavaliers sigue en puestos de Play-off con 30 victorias en 50 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonista y dominador a Cleveland Cavaliers, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 15-0 e incrementó la diferencia hasta un máximo de 15 puntos (0-15) hasta finalizar con un resultado de 24-29. Después, en el segundo cuarto Cleveland Cavaliers se distanció en el electrónico y llegó a ir ganando por siete puntos (32-39) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 25-26. Tras esto, los rivales acumularon un total de 49-55 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto el equipo local redujo diferencias en el marcador y concluyó con un resultado parcial de 35-33 (y un 84-88 total). Por último, en el transcurso del último cuarto los jugadores de Detroit Pistons consiguieron recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 22-2 y llegaron a ir ganando por 11 puntos (111-100), y el cuarto terminó con un resultado parcial de 31-17. Finalmente, el partido terminaba con un resultado de 115-105 a favor del equipo local.

La victoria de Detroit Pistons se cimentó sobre los 31 puntos, tres asistencias y un rebote de Saddiq Bey y los 19 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes de Cade Cunningham. Los 24 puntos, siete asistencias y cuatro rebotes de Darius Garland y los 18 puntos, dos asistencias y nueve rebotes de Evan Mobley no fueron suficientes para que Cleveland Cavaliers ganase el partido.

En el siguiente partido de la NBA, Detroit Pistons se verá las caras con New Orleans Pelicans en el Little Caesars Arena, mientras que Cleveland Cavaliers se enfrentará a New Orleans Pelicans en el Rocket Mortgage Fieldhouse.