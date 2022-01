Reuniones anuales de FMI y Banco Mundial no serán en Marruecos

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebrarán sus reuniones anuales en Washington este año y en Marrakech en 2023, la segunda vez que las instituciones posponen que Marruecos sea el anfitrión debido al covid-19.

Tradicionalmente, las instituciones llevan a cabo sus reuniones anuales de octubre en Washington dos de cada tres años, siendo el tercer año en otro lugar. Las últimas reuniones presenciales celebradas fuera de Washington fueron en Bali, Indonesia, en octubre de 2018.

La decisión fue tomada en consulta con Marruecos, dijeron las organizaciones con sede en Washington en un comunicado enviado por correo electrónico el lunes. Estaba programado inicialmente que las reuniones anuales de octubre pasado se sostuvieran en Marrakech antes de que el plan se retrasara hasta este año debido a la pandemia.

Las reuniones suelen atraer a miles de delegados, observadores y periodistas de más de 180 países miembro.

En 2020 se realizaron de manera virtual y regresaron al formato presencial en octubre. No obstante, el acceso a la sede del FMI y el Banco Mundial fue muy restringido y no hubo debates públicos presenciales ni discusiones sobre cuestiones económicas mundiales que han sido una característica del evento durante años.

En una actualización de su Perspectiva de la economía mundial la semana pasada, el FMI destacó que casi la mitad de las naciones, incluida la gran mayoría de las africanas, están rezagadas en el nivel de vacunación que el fondo fijó como objetivo para finales del año pasado para frenar el covid-19. Marruecos tiene una de las tasas de vacunación más altas entre los países del continente africano, con más del 60%.

Nota Original:

IMF, World Bank Move Annual Meetings to Washington From Morocco

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.