Proyecto de Ley de alivio está estancado en Congreso de EE.UU.

(Bloomberg) -- Las familias estadounidenses están sintiendo la presión financiera de la creciente inflación y una pandemia persistente. Los demócratas regresan a Washington esta semana sin estar más cerca de un acuerdo sobre un proyecto de ley de impuestos y gastos que brindaría alivio.

Pese a que la economía de Estados Unidos creció a una impresionante tasa anual del 6,9% durante el último trimestre de 2021, otras medidas económicas cuentan una historia muy diferente. Los salarios promedio están cayendo y la confianza del consumidor se desplomó en enero al nivel más bajo en más de una década.

La cantidad de personas que tienen dificultades para pagar sus facturas está en el nivel más alto desde marzo pasado, poco antes de que la Administración Biden comenzara a distribuir cheques de estímulo y otras medidas de ayuda. El número de personas que están pasando hambre está aumentando de nuevo.

Es un comienzo desalentador para un año con elecciones legislativas y los demócratas luchan por mantener mayorías mínimas en el Congreso. El presidente, Joe Biden, comenzó su mandato con la ambición de abordar las desigualdades económicas enconadas desde hace mucho tiempo y mejorar las perspectivas para la clase pobre y media, pero una división dentro del partido interrumpió el progreso de su plan central de gasto fiscal y social.

“Vemos una vez más que la pandemia está afectando fuertemente las finanzas de las familias”, dijo Claudia Sahm, directora de investigación macroeconómica de Jain Family Institute y execonomista de la Reserva Federal. “Las personas que tienen menos son las que siguen sufriendo más”.

La presión financiera que sienten muchas familias puede reducirse una vez que la ola de ómicron disminuya. Pero cualquier progreso sigue siendo vulnerable a las variantes del covid-19, los problemas continuos en las cadenas de suministro y la capacidad de la Reserva Federal para frenar la inflación sin sofocar el crecimiento.

Los senadores esperan que las conversaciones informales sobre el paquete “Build Back Better” de Biden se reanuden esta semana. Todo se interrumpió en diciembre después de que el demócrata Joe Manchin dijo que se oponía, según una persona familiarizada con la situación. Dado que hay una división exacta en el Senado de 50-50, los demócratas necesitan el voto de Manchin.

En una entrevista en el programa “This Week” de ABC, el senador demócrata Dick Durbin dijo que está tratando de convencer a Manchin y a otra persona reticente, la senadora Kyrsten Sinema, a que acepten un acuerdo.

“No quiero renunciar a esto”, dijo Durbin. “Ya debatimos lo suficiente”.

Los demócratas progresistas de la Cámara han tratado de establecer que el acuerdo salga el 1 de marzo, la fecha del primer discurso del Estado de la Unión de Biden ante el Congreso. No obstante, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó el viernes que dicho objetivo podría no concretarse.

“No tenemos un cronograma”, dijo Pelosi. “Aprobaremos el proyecto de ley cuando tengamos los votos para aprobarlo”.

Los demócratas no saben aún si Manchin aceptará finalmente y si insistirá en esperar a que bajen los índices de inflación.

En una entrevista en la radio local la semana pasada, Manchin dijo que la inflación persistente es una razón para retrasar el aumento de los gastos públicos.

