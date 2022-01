OCDE prevé que inflación disminuya en los próximos 12 a 18 meses

(Bloomberg) -- La OCDE espera que la inflación global se desacelere en uno o dos años, a medida que los bancos centrales aumenten las tasas de interés y disminuyan las interrupciones en las cadenas de suministro relacionadas con la pandemia, dijo el secretario general, Mathias Cormann.

“Creemos que en los próximos 12 a 18 meses habrá una disminución de las presiones inflacionarias”, dijo Cormann durante una videoconferencia después de que la OCDE publicara su Estudio Económico de Nueva Zelanda el martes en Wellington. “Habrá respuestas de política monetaria, habrá un retiro gradual del apoyo fiscal a nivel de crisis, pero además habrá un reequilibrio en la ecuación de oferta y demanda global”.

Si bien la propagación de la variante ómicron de covid-19 tendrá un impacto en las perspectivas de crecimiento, la economía mundial está bien posicionada para hacerle frente, señaló.

“En general, debo decir que la economía mundial está en mucho mejor estado en este momento de lo que pensamos que estaría cuando comenzó la pandemia”, dijo Cormann. “No estamos viendo que se desarrolle un escenario de estanflación”.

