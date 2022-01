Las fotos imperdibles que publicó Mabel Cartagena en Instagram

Mabel Cartagena (@flakycartagena) causó un gran éxito en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los posts de historias y fotografías provocaron más de interacciones entre sus seguidores.

¿Quién es Mabel Cartagena?

Mabel Cartagena nació el 11 de diciembre de 1982 en Barranquilla, Colombia. Su vida artística comenzó en Telecaribe. En 2002 es contactada para cubrir el festival vallenato de ese año para Caracol Televisión. Fue tanto su talento que la llamaron a presentar una semana en Día a día de Caracol, pero la artista declinó la oferta. No obstante, días después la llamaron de RCN para presentar Muy buenos días, en donde quedó por varios meses.

Amante de la televisión, la actuación y el baile, se dio a conocer en el medio de la televisión desde muy corta edad al participar en Monachos, un programa infantil del Caribe colombiano.

Su cara y su estilizado cuerpo hizo que se familiarizara como excelente presentadora de un programa musical de Telecaribe. El 19 de julio de 2009 se casó con el tenista argentino Sebastian Decoud consolidándose como una de las parejas más estables del medio.

El 16 de diciembre de 2011 da a conocer su retiro de El Lavadero para acompañar a su esposo en giras alrededor del mundo. Decoud llegó a ser uno de los tenistas argentinos más exitosos de su generación, inclusive alcanzando a ser número siete del escalafón mundial de la ATP en octubre del 2012, luego de su formidable US Open 2012, donde perdió en semifinales ante Andy Murray.

Luego de esta temporada, la conductora regresa en 2013 a Colombia para trabajar como presentadora del Canal Caracol en el programa También Caerás y como comentarista radial de Voz Populi de Bluradio.

En 2019 lanzó su marca de zapatos y dicta clases de maquillaje con su socia Liiana Meza en Mejor Juntas, el taller de maquillaje mejor posicionado del país.

Actualmente se desempeña como empresaria con su marca propia Mejor Juntas, de productos de belleza y maquillaje. También tiene línea de limpieza llamada Essential, distribuida por más de 1.000 empresarias en todo Colombia con la marca Gordi TEAM.

Debido a su papel como presentadora también ha sido nominada para el premio TVyNovelas como Personalidad Favorita en una Plataforma Digital. En su cuenta de Instagram actualmente tiene 1.6 millones de seguidores.

Pese a su trayectoria, hace bastante tiempo que no se le ve a Mabel Cartagena en la pantalla, sin embargo, a decir de la empresaria no tiene deseos de regresar a los sets de filmación, aunque dijo que la excepción sería si lo hiciera en un programa en Discovery Home and Health de decoración.

Entre otros datos curiosos que se encuentran en su biografía es que no tiene huellas dactilares, esto porque tiene una enfermedad cutánea que le produce una sequedad excesiva en la piel de sus manos, lo que hace que se le caiga constantemente.

