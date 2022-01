Las fotos imperdibles que publicó Juanpa Zurita en Instagram

Juanpa Zurita (@juanpazurita) ha realizado en las últimas horas una serie de publicaciones en su cuenta de instagram de las que nadie deja de hablar. Encuentra aquí los últimos posts de historias y fotografías lograron más de interacciones entre sus fans.

#28M | La familia sigue creciendo! Agradezco que todos los días mas gente se une a esta aventura. Es una muestra de que el trabajo que se está haciendo está impactando en vidas de nuevas personas y eso me llena el alma! Prometo seguir elevando la vara en el contenido, las historias que narro y las producciones que ejecuto. Este 2022 se respira lindo. El 2021 hubo muchas caídas y aprendizajes. Gracias por darme este gesto en el primer mes de este año. Me siento motivado 😎 Vamos con todo. No paramos. Animo. 🎨☁️ by @kellansworld

¿Quién es Juanpa Zurita?

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita es un influencer y actor mexicano que nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México.

. Más tarde, Juanpa Zurita diversificó sus actividades compartiendo vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube, donde tiene más de 10 millones de seguidores y más de 600 millones de reproducciones.

Desde 2015 y hasta la fecha, Juanpa Zurita ha sido ganador de distintas premiaciones a celebridades creadas en internet como los MTV Millennial Awards, los Eliot Awards, Premios Juventud, Premios de la revista GQ, los Nickelodeon Kids' Choice Awards, los Premios Shorty y los Premio Streamy.

En el 2016, Juanpa Zurita dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. Al año siguiente, Juanpa Zurita entró en la lista Forbes 30 menores de 30.

Ese mismo año, Juanpa Zurita se volvió escritor publicando el libro El estúpido libro en colaboración con los youtubers Juan Carlos Viana Prieto, mejor conocido como Juca y Ricardo González, apodado como Rix, este último acusado y sentenciado por abuso sexual.

Juanpa Zurita ha colaborado en diferentes programas de televisión como ¿Quién es la máscara?, donde fue concursante, Pequeños Gigantes, en el que fue juez, también realizó la serie documental Aislados: Un documental en cuarentena, incluso actuó en un par de películas como Airplane Mode y Alexander IRL.

Sin embargo, su papel más conocido fuera del internet es la serie de Netflix, Luis Miguel, donde interpreta a Alejandro Basteri, hermano del cantante mexicano, quien a su vez es interpretado por el actor Diego Boneta.

Juanpa Zurita también ha participado en actividades humanitarias como, en el que se juntaron 2 millones de dólares estadounidenses para llevar comida al país africano de Somalia, en el proyecto también participaron celebridades como Ben Stiller.

Tras los sismos de septiembre de 2017, Juanpa Zurita organizó una colecta para ayudar a construir casas para los más afectados, juntando 1.4 millones de dólares estadounidenses, sin embargo, este proyecto le causó muchas críticas pues pasó el tiempo y no había resultados, surgiendo señalamientos contra el influencer de que se había quedado el dinero, pasaron tres años de los hechos para que las casas fueran entregadas, sin embargo, el estigma de los señalamientos quedaron sobre el youtuber, a quien se le recuerdan cada que ocurre un sismo en México.

En cuanto a su vida privada, a Juanpa Zurita se le relaciona sentimentalmente con la modelo, cantante, actriz y presentadora de televisión argentina, Macarena Achaga.

Agencias