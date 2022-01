Exxon trasladará sede a Houston y fusionará dos divisiones

(Bloomberg) -- Exxon Mobil Corp. trasladará su sede corporativa de Dallas al área de Houston y combinará sus divisiones de productos químicos y de refinación en una importante reestructuración destinada a reducir costos.

El gigante petrolero se organizará en torno a tres líneas de negocio principales: upstream, que produce petróleo y gas; soluciones de productos, que fabrica combustibles y productos químicos; y su división de bajas emisiones de carbono, informó el lunes la compañía en un comunicado. Los cambios se llevarán a cabo a partir del 1 de abril y el traslado de la sede se completará a mediados de 2023.

Exxon ha realizado una agresiva campaña de reducción de costos en los últimos años y está en camino de obtener US$6.000 millones en ahorros para 2023, en comparación con los niveles de 2019, o lo suficiente para pagar alrededor del 40% de su dividendo. Los ejecutivos de la compañía han trabajado en el famoso “God Pod”, un gran parque de oficinas arbolado en Irving, al oeste de Dallas, durante tres décadas después de trasladarse desde un rascacielos en Manhattan.

“Una colaboración más estrecha y el nuevo modelo comercial simplificado permitirán a la compañía aumentar el valor para los accionistas y posicionar a ExxonMobil para el éxito a través de la transición energética”, dijo el director ejecutivo, Darren Woods, en el comunicado.

La nueva sede de Exxon estará ubicada en el mayor campus de oficinas de la empresa en Estados Unidos, en Spring, al norte de Houston, que se inauguró bajo el mandato del exdirector ejecutivo Rex Tillerson en 2014.

Aunque Exxon es una de las empresas con mejores resultados del S&P 500 en 2022, han sido años difíciles para la compañía. La pandemia obligó a Woods a alejarse de su estrategia de crecimiento de US$200.000 millones en siete años hacia un modelo de bajo gasto y más eficiente en capital, después de que la deuda se disparara en 2020. Al año siguiente, el inversionista activista Engine No. 1 obtuvo el apoyo de los accionistas para reemplazar una cuarta parte del directorio de la empresa tras criticar sus resultados financieros y su enfoque del cambio climático.

