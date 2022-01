Expectativas inflación son estables y alzas de precios podrían estar moderándose: datos Fed

Por Howard Schneider y Jonnelle Marte

31 ene (Reuters) - Datos seguidos de cerca por la Reserva Federal mostraron que las expectativas de inflación se mantuvieron en general ancladas a finales del año pasado, mientras que una medición alternativa indicó que las presiones más intensas sobre los precios podrían haber comenzado a ceder.

Al mismo tiempo, una encuesta de Reuters entre economistas confirmó las expectativas de un informe débil de empleo en Estados Unidos en enero, con datos que se publicarán el viernes y que se prevé que muestren sólo 153.000 puestos de trabajo añadidos, en lo que sería el peor resultado en un año.

Alrededor del 10% de los encuestados cree que la economía perdió puestos de trabajo en el mes, en el que hubo un número récord de nuevos contagios de COVID-19 por la variante ómicron, altamente transmisible.

Esta mezcla de buenas y malas noticias podría tipificar la naturaleza de los datos económicos que lleguen en las próximas semanas, mientras los responsables de la política monetaria se preparan para empezar a revertir el extraordinario apoyo que pusieron en marcha hace dos años para proteger a la economía de las consecuencias de la pandemia.

El banco central de Estados Unidos ha dicho que empezará a subir las tasas de interés en su reunión del 15 y 16 de marzo para iniciar un endurecimiento constante de la política monetaria con el fin de garantizar el control de la inflación.

El ritmo de aumento de los precios se ha acelerado hasta alcanzar máximos de varias décadas y, con un 5,8%, según la medida preferida de la Reserva Federal, casi triplica el objetivo del 2% del banco central.

Sin embargo, los datos que se obtengan entretanto podrían influir en la rapidez con la que los responsables de la política monetaria esperan que se aprueben las siguientes subidas de tasas, y en el ímpetu con el que están dispuestos a establecer esa trayectoria en su comunicado de política monetaria. El comienzo del año puede dejar espacio para el debate, ya que algunos economistas pronostican un crecimiento económico escaso o nulo para los primeros meses del año, con un crecimiento del empleo mermado por el brote de ómicron.

En una entrevista con Reuters Breakingviews, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que estaba claro que las tasas debían subir, pero que la Fed tenía que analizar un amplio conjunto de riesgos, entre los que se incluye, por ejemplo, que el apoyo del gasto federal disminuya este año, y que una reacción exagerada podría dañar la recuperación justo cuando la inflación se está moderando por sí misma.

"¿Necesitamos ajustar el tipo de interés oficial? Absolutamente", dijo Daly. Pero "no queremos reaccionar de forma exagerada y ajustar las tasas demasiado rápido (...) No estamos tratando de combatir una espiral salarial. Simplemente reconocemos que la economía está alcanzando un nivel autosuficiente" y que no necesita la ayuda de la Reserva Federal en forma de tasas de interés bajas.

TODAS LAS OPCIONES ABIERTAS

Se espera que los datos de inflación que se publicarán la semana que viene muestren que los precios al consumo hasta enero siguieron acelerando a un ritmo anual de más del 7%, un nivel que recuerda más a la época de alta inflación de los años 1970 y principios de los 1980, y que es suficiente para contrarrestar las recientes ganancias salariales de muchos trabajadores.

Pero se espera que el ritmo mensual de cambio se reduzca, y otros datos recientes sobre la inflación han apuntado también en esa dirección.

Además de los datos de precios reales, los funcionarios de la Reserva Federal prestan mucha atención a las medidas de las expectativas de inflación, es decir, a cómo los hogares y las empresas prevén que se comportará en el futuro.

El viernes, la Fed actualizó un índice que combina varias medidas de las expectativas de los hogares y del mercado. Ha aumentado este año, pero se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto al trimestre anterior, incluso cuando la propia inflación se aceleró, una señal de que el público no había perdido la fe en la capacidad de la Fed para defender su objetivo del 2%.

Otra medida de inflación de la Fed de Dallas, que excluye artículos con las subidas de precios más rápidas y más lentas, sí aumentó ligeramente en diciembre, del 2,9% al 3% en base anual, una muestra de que la inflación estaba afectando a la economía en general.

Sin embargo, la tasa intermensual cayó bruscamente, y la proporción de bienes que experimentaron subidas de precios más rápidas también descendió.

Aun así, la Fed se ha preparado para subir las tasas, y si la tendencia de la inflación no se remite, los funcionarios del banco central han insistido en que harán lo que sea necesario, incluso subir las tasas en cada reunión o en incrementos mayores que los habituales de un cuarto de punto porcentual.

Por ahora, "todas las opciones están sobre la mesa en cada reunión", dijo el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, al Financial Times durante el fin de semana. Si los datos dicen que las cosas han evolucionado de tal manera que un movimiento de 50 puntos básicos es necesario o apropiado, entonces voy a inclinarme por eso (...) Si moverse en sucesivas reuniones tiene sentido, me sentiré cómodo con eso".

(Reporte de Howard Schneider Editado en español por Javier López de Lérida)