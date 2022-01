Estas son las fotos de Eugenio Derbez de las que nadie deja de hablar en Instagram

Eugenio Derbez (@ederbez) revolucionó su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los posts de historias y fotografías alcanzaron más de interacciones entre sus seguidores.

Este fin de semana me tocó cuidar a Aitana, porque su mamá está en Cozumel cumpliendo otro de sus sueños: The Experience 3.0 del Método M. Ale es una persona que sabe inspirar a los demás, ya sea cantando desde un escenario o ahora con su propia plataforma de ejercicio: El Método M. Si ya la admiraba… ahora me toca darle un “standing ovation” por todo lo que ella y su hermana @im_coaching han logrado, porque yo vi cómo empezaron entrenando desde la casa y transmitiendo desde su Instagram y hoy han logrado transformar la vida de muchas personas. Gracias amor @alexrosaldo por transformarme a mí y a nuestra familia la vida y por mejorar cada uno de nuestros días. Te amo! ❤️

¿Quién es Eugenio Derbez?

Eugenio González Derbez es un comediante y productor mexicano. Es hijo de la reconocida actriz de la época del Cine de Oro Mexicano Silvia Derbez y de Eugenio González Salas. Saltó al público de América del norte como actor, con sus películas No se aceptan devoluciones y Cómo ser un Latin Lover.

Nació en la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México, en 1961; fue el menor de los dos hijos concebidos por la actriz Silvia Derbez y por Mario Eugenio Agustín Ramón González Sánchez de Tagle (1915–1986),​ publicista. Su hermana Sylvia Eugenia Marcela nació en 1959. Por vía paterna, desciende de una antigua y poderosa familia de la Nueva España;​ por la materna, de inmigrantes franceses oriundos de Barcelonnette. Desde que era muy pequeño, su gusto por la actuación se desarrolló en él y en 1973 se inició como extra en telenovelas.

Pese a la renuencia de su padre, antes de cumplir quince años, su madre lo había inscrito a clases de piano, acordeón, órgano, guitarra, batería, canto y ballet.​ Siguió actuando, a la par de sus estudios académicos en el Centro Escolar Panamericano de la colonia Del Valle;​ y en 1980 comenzó a tomar clases formales de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Realizó además estudios como realizador cinematográfico y de dirección de cine en los talleres del Instituto Mexicano de Cinematografía. También apareció en el programa En Familia con Chabelo, como edecán.

Después de haber participado en programas semanales como Cachún cachún ra ra! (1984) y ¡Anabel! (1988), realizó su primer programa de sketches, llamado Al derecho y al derbez (1993), que sería el punto de inicio de su carrera como comediante en la televisión mexicana. Más adelante, también surgieron Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche.

Eugenio González también ha participado también en películas y series estadounidenses, así como en el doblaje ocasional de voces al español. En agosto de 2014, lanzó su canal de videos en YouTube.

En el plano internacional, el comediante fue invitado en el 2010 por el actor Adam Sandler a participar en la película Jack & Jill, luego en el 2012 también formó parte de la serie Rob de Rob Schneider, pero fue cancelada apenas a dos meses de su estreno. Ese mismo año, junto a Eva Mendes y Patricia Arquette, Derbez formó parte del elenco de la película Educando a mamá (2012).

Fue hasta finales de 2013 cuando Derbez estrenó la película No se aceptan devoluciones; misma que protagonizó, co-escribió y dirigió con gran éxito a nivel internacional. En cuanto al doblaje, se le ha podido escuchar dando voz a personajes de las películas Dr. Dolittle, Mulan y Shrek.

Antes de entrar al mundo del teatro, Derbez tuvo que dominar el inglés, se mudó a Nueva York y tomó clases intensivas del idioma, así como de actuación, canto, dicción y baile. Ha participado en las obras Latinologues, Un gallego en París, Una Eva y dos patanes, La bella y la muy bestia, entre otras.

En lo sentimental, Eugenio Derbe​ tuvo una relación con Gabriela Michel, actriz de doblaje, con quien procreó a su hija Aislinn en 1987. A principios de la década de 1990 conoció a Silvana Torres Prince, con quién en 1991 tuvo a su hijo Vadhir. En 1992 nació su hijo José Eduardo, fruto de su relación con la actriz Victoria Ruffo, de quién se separó en 1996.

Posteriormente, fue novio de la diseñadora de modas Sarah Bustani y de la actriz Dalilah Polanco. En 2006 inició su noviazgo con la actriz y cantante Alessandra Rosaldo que culminó en boda el 7 de julio de 2012, con quien procreó a su última hija, Aitana Isabella Derbez.

