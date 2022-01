ACTUALIZA 1-Canadá da gran paso hacia Mundial de Qatar en eliminatoria Concacaf

(Actualiza con citas y partidos)

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene (Reuters) - La selección de fútbol de Canadá dio el domingo un gran paso hacia el Mundial de Qatar 2022 tras ganar 2-0 como local a Estados Unidos en la décima jornada de la eliminatoria de la Concacaf, en la que Costa Rica sacó un empate de su visita a México y Panamá continuó en puesto de repechaje tras ganar a Jamaica.

Canadá se consolidó en el liderato del octagonal final con 22 puntos, seguido por Estados Unidos y México que se quedaron con 18. Más abajo se ubican Panamá con 17, Costa Rica con 13, Jamaica con 7, El Salvador con 6 y Honduras con 3.

"Aún no estamos clasificados, eso fue lo primero que dije cuando nos reunimos al terminar el partido, esto todavía no ha terminado. Hasta que los puntos estén en la bolsa no dejaré que pensemos en la clasificación, no permitiré que los chicos miren la tabla de posiciones", dijo el director técnico de Canadá, John Herdman.

"Estamos muy orgullosos de los chicos, fue una muy dura prueba. Hubo dos elementos en este partido: uno táctico y el otro el espíritu de equipo", apuntó Herdman.

A la Copa del Mundo clasifican los tres primeros lugares del octagonal final, mientras que el cuarto tendrá que disputar un repechaje intercontinental ante el ganador de la eliminatoria de Oceanía.

Canadá, que marcha invicto, venció a Estados Unidos con goles de Cyle Larin y Samuel Adekugbe.

Larin metió el primero a los siete minutos con un disparo dentro del área tras hacer jugada de pared con Richie Laryea.

Tras el gol, Canadá replegó sus líneas y dejó el control del partido a Estados Unidos que estuvo cerca de empatar a los 43 minutos con un potente remate de cabeza de Weston Mckennie, pero el portero Milan Borjan desvió el balón con un vistoso lance.

Cuando Estados Unidos presionaba en busca del empate, Adekugbe marcó el segundo gol a los 95 minutos con un zurdazo en la entrada del área tras escapar por velocidad desde la media cancha.

VALIOSO PUNTO

En tanto, Costa Rica sacó un valioso punto de su visita a México al empatar 0-0 en el estadio Azteca, en un partido donde la selección local, que estrelló dos veces el balón en el travesaño, se vio inoperante y sufrió ante la velocidad de los jugadores "ticos".

"Este resultado es muy importante si se dan situaciones positivas en los próximos partidos, es un muy buen punto por ahora, pero el objetivo es la clasificación. Lo más importante del equipo es que supo competir con las armas que podía hacerlo, fue muy inteligente", dijo el director técnico de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez.

Por su parte, Panamá se mantuvo en la zona de repechaje tras remontar y ganar 3-2 ante Jamaica con goles del zaguero Javain Brown en su propia portería, Eric Davis y Azmahar Ariano Navarro. Para la selección caribeña anotaron Michail Antonio y Andre Gray.

"Lo positivo es que remontamos, luego del gol tuvimos esa capacidad de reacción, merecimos por supuesto meter más goles, la victoria fue clara, pero el sufrimiento fue mucho. No fue un partido que a mí personalmente me gustó, desde mi punto de vista hubo mucha relajación y habrá que analizar el por qué", dijo el director técnico de Panamá, el danés Thomas Christiansen.

La décima jornada se completará más tarde cuando El Salvador visite a Honduras. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México, Elida Moreno en Panama y Gustavo Palencia en Honduras)