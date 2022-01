Las últimas fotos imperdibles de James Rodríguez que han encendido Instagram

James Rodríguez (@jamesrodriguez10) hizo en las últimas horas una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram que no te puedes perder. Los posts de historias y fotografías consiguieron más de interacciones entre sus fans.

Las fotografías más relevantes fueron:





Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final siempre entregando el alma🇨🇴

¿Quién es James Rodríguez?

James David Rodríguez Rubio, mejor conocido como James Rodríguez es un famoso futbolista sudameriano.

James Rodríguez nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Colombia, juega como mediocampista ofensivo y su equipo actual es el Al Rayyan de la liga de Qatar. Además es una de las figuras más importantes de la selección de fútbol de Colombia desde 2011.

Mostró su talento en el futbol desde muy joven, debutó profesionalmente en 2006 en el Envigado de la liga de Colombia, donde perdió la categoría pero colaboró a que el equipo volviera a primera división. Posteriormente, en 2008, se fue a Argentina, donde jugo con el Club Atlético Banfield, equipo en el que consiguió ser campeón.

En 2010, James Rodríguez dio el salto a Europa particularmente a la liga portuguesa donde jugó con el Porto, ahí consiguió siete campeonatos entre liga, copa y supercopa.

El mejor momento de la carrera profesional de James Rodríguez fue el Mundial de Brasil 2014, donde destacó como el mejor jugador de Colombia y la llevó hasta los cuartos de final.

La participación de James Rodríguez en el Mundial de Brasil puso los reflectores sobre el sudamericano y lo llevó a España fichado por el Real Madrid ese mismo año, aunque desafortunadamente no destacó, pero ganó una liga.

Para 2017 se mudó a Alemania, arropado como préstamo por el Bayer Munich, donde ganó cinco campeonatos entre liga, copa y súpercopa. Al no ser requerido por el equipo alemán al terminar el prestamo, James Rodríguez regresó al Real Madrid.

Fue vendido al Everton en 2020, donde James Rodríguez estuvo un año, para luego cambiar de equipo ahora a Qatar al club Al Rayyan, donde está actualmente.

Recibió en 2009, 2012 y 2014 el premio de jugador revelación de la Primera División de Argentina y en la Primeira Liga de Portugal. Fue elegido en 2014 por el Centro Internacional de Estudios del Deporte segundo mejor centrocampista ofensivo de Europa, también fue escogido como premio Puskás del Mundial de ese año.​

Es internacional absoluto con la selección colombiana desde su debut, fue vencedor de la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, tras anotar seis tantos que permitieron que su selección alcanzase los cuartos de final del torneo, siendo hasta la fecha la mejor actuación de Colombia en un Mundial.