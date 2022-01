Las fotos imperdibles de Gabriela Spanic que están revolucionando Instagram

Gabriela Spanic (@gabyspanictv) causó furor en su perfil de Instagram por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Estos son los posteos de historias y fotografías que alcanzaron más de interacciones entre sus aficionados.

¿Quién es Gabriela Spanic?

Gabriela Helena Spanic Utrera (Ortiz; 10 de diciembre de 1973), conocida simplemente como Gabriela Spanic, participó en Miss Venezuela en 1992, representando a su estado natal, Guárico. Esta participación le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz, con apariciones en telenovelas venezolanas como Morena Clara, donde interpretó a Linda Prado.

En 1994, consiguió su primer protagónico en la telenovela Como tú ninguna, la cual duró dos años en emisión en Venezuela convirtiéndose en una de las telenovelas más largas del país. En 1997 interpretó a Amaranta en Todo por tu amor, siendo este su último trabajo realizado en Venezuela.

En 1998 llegó a México invitada por el escritor Carlos Romero y el productor mexicano Salvador Mejía para trabajar en La usurpadora, historia que la lanzó a la fama internacional. En 2001 protagonizó La Intrusa que, por segunda vez, interpreta un doble papel, junto con Arturo Peniche. Luego de varios años en Televisa, en 2002 firmó contrato con Telemundo donde protagonizó tres telenovelas, La venganza (2002-2003), Prisionera (2004) y Tierra de pasiones (2006).

Hacia el final de 2004, realizó una Participación Especial en Numai Iubirea, por invitación de la emisora ​​rumana Acasa TV cuando hacia giras de su disco por el país. En 2010 participó en Soy tu dueña, interpretando a Ivana Dorantes, dónde hizo de villana. En 2011, trabaja para TV Azteca​ donde ha protagonizado Emperatriz y La otra cara del alma.

En 2013, debutó como conductora en el Programa Te Quiero México..Te Quiero Limpio, trayendo la cultura mexicana en este proyecto los sábados por la señal de Tv Azteca. En 2014, realizó una participación especial en la telenovela Siempre tuya Acapulco donde interpretó a Fernanda Montenegro "La fiscal de hierro". En 2015, debutó en La Pista de Danza con el Programa Baila si Puedes, lo cual abandonó en la tercera Presentación justificando que hubo sabotaje y favorecimiento, resultando en su demisión de Tv Azteca.

Entre 2016 y 2018 protagonizó y debutó en la obra de teatro Un Picasso al lado deI actor mexicano Ignacio López Tarso. Entre 2018 y 2019 fue parte del elenco de la obra de teatro Divinas y en el 2020 debutó en Hungría como participante del show de baile Dancing with the Stars, producido por la cadena húngara TV215​, convirtiéndose en la primera figura latina en formar parte del programa.

El 28 de julio de 2021 se confirmó que sería una de las huéspedes de La casa de los famosos de Telemundo. En ese mismo año, regresó a Televisa para participar en la telenovela Si nos dejan, una historia protagonizada por Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas. También en ese mismo año participó en el programa de televisión Esta historia me suena.

Sorprendentemente en sus papeles más famosos en la televisión, la actriz tiene una hermana gemela en la vida real llamada Daniela, una más joven Patricia y un hermano, Antonio. La familia de los Spanic es una familia croato-española, pues su padre emigró junto con sus abuelos de Yugoslavia a Venezuela en 1947.

En cuanto a lo sentimental, en 1997 se casó con el actor venezolano Miguel de León, boda que fue transmitida en el show de televisión Súper Sábado Sensacional.Pese a lo pomposo del show, ambos se divorciaron años después. En julio del 2008 dio a luz a su hijo en Miami.

En el 2010 se vio involucrada en un escándalo luego de que Spanic acusara a su asistente, la argentina Marcia Celeste Fernández Babio, de que intentara envenenarla presuntamente con sulfuro de amonio. Pese a las investigaciones, no se encontraron pruebas para demostrar la culpabilidad de su trabajadora. Entre otra de sus más recientes controversias está una demanda contra el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante por presunto daño moral, solicitud que perdió.