Las fotos imperdibles de Carolina Soto que están revolucionando Instagram

Carolina Soto (@caritosotooficial) causó un gran éxito en sus redes sociales por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Estos son los posteos de historias y fotografías que consiguieron más de interacciones entre sus seguidores.

Domingo, para mi el plan perfecto es con ellos! Completicos😍👨‍👩‍👧‍👦🐶

¿Quién es Carolina Soto?

Carolina Soto Cepeda es una presentadora, modelo y empresaria colombiana nacida el 12 de mayo de 1985 en Cali; alcanzó la fama luego de ser el rostro de la sección de entretenimiento en Noticias RCN y luego en el Canal 1 como copresentadora del programa matutino Día a día de Caracol Televisión.

La presentadora es hija de Juan Carlos Soto y Jackeline Cepeda. Su padre fue asesinado cuando ella era aún una niña, lo que también la llevó a estudiar Comunicación Social y Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana.

Inició su carrera en la televisión en Telepacífico cuando aún estaba realizando su carrera universitaria, posteriormente (de 2009 a 2017) estuvo en RCN Televisión, luego llegó a Canal 1 con el programa Acá entre nos, del que se retiró en enero de 2018. Finalmente llegó a Caracol Televisión en donde afianzó su fama.

En cuanto a su familia, Carito Soto está casada con el empresario Germán González desde el 7 de septiembre de 2013. El matrimonio tiene dos hijos, un niño de nombre Valentino y una niña de nombre Violetta. Ambos nacieron mediante cesárea, pues Carolina tuvo una complicación en su primer embarazo que no le permitió dar a luz naturalmente.

Actualmente la también empresaria cuenta con 3.2 millones de seguidores en Instagram y ha sido nominada a los premios TVyNovelas como Mejor Presentadora de Farándula en los años 2014 y 2015.

En el mundo del entretenimiento ha sobresalido por mostrarse como una mujer empoderada, además en sus redes sociales y programas de televisión ha hablado sobre la maternidad, ha tocado temas de salud, embarazo, cuidado para las mujeres, entre otros que la han llevado a incrementar su popularidad.

En sus redes sociales, esta “súper mamá” se la pasa publicando fotografías de momentos inolvidables junto a sus hijos y también habla con otras madres y las aconseja sobre cómo cuidar a los más pequeños.

Entre alguna de las pocas polémicas en las que se ha visto envuelta fue cuando en el 2019 se reveló que la también modelo se colocó implantes mamarios. Otro tema que siempre le tocan es sobre su madre Jackelin Cepeda, pues pese a su edad posee una gran figura y han dicho que en vez de parecer la madre de Carolina parece su hermana, cosa que ambas toman con humor. Actualmente su madre también es popular en Instagram, en donde tiene más de 200 mil seguidores.

Carolina Cepeda también se lleva 20 años con sus hermanos menores Sofía y Martín. Cabe apuntar que su hermana Sofía murió en un terrible accidente en el año 2010, cuando se encontraba de vacaciones familiares en Turquía. Como una casualidad, su hija Violetta nació el mismo día que su hermana Sofía.

Aunque no ha hecho ninguna fundación, a raíz del accidente de su hermana, se ha dedicado a colaborar y promover la donación de órganos. Destaca que Carolina no se quiso despedir de su hermana una vez que supo que tenía muerte cerebral, pues prefirió recordarla como siempre la vio y no como en sus últimos instantes.