Fuentes AP: Brady aún no resuelve su retiro

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Sólo Tom Brady podía generar tanto suspenso en torno de si continuará o no con su carrera brillante.

A pesar de los informes sobre su retiro, Brady ha dicho a los Buccaneers de Tampa Bay que aún no esta decidido, dijeron a The Associated Press dos personas al tanto de la situación.

Se desconoce si el astro hará el anuncio o cuándo lo realizará. Así, su equipo y admiradores abrigan todavía la esperanza de que Brady esté sopesando la posibilidad de continuar al menos por otra campaña, algo que para algunos luce improbable, dada su edad y su situación familiar.

Hace menos de una semana, Brady condujo a los Buccaneers a borrar una desventaja de 27-3 ante los Rams. Pero minutos después miró impotente desde un costado del terreno la forma en que la defensiva de Tampa Bay permitió una serie ofensiva que dio la victoria a Los Ángeles.

Y desde ese resultado que eliminó a los Bucs, se desataron las especulaciones sobre el futuro de Brady que el sábado le robaron atención a las finales de conferencia previstas para un día después.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el retiro de Brady, citando fuentes no identificadas el sábado. La empresa deportiva de Brady tuiteó que se retiraba, y de todo el mundo empezaron a llegar mensajes de felicitación por su carrera.

Incluso la cuenta de la NFL en Twitter publicó una serie de mensajes de buenos deseos.

Pero el tuit de TB12Sports fue borrado y el agente de Brady, Don Yee, dijo que el pasador de 44 años será el único que informará fehacientemente sobre su futuro.

Brady llamó al gerente general de los Buccaneers, Jason Licht, para decirle que no ha tomado la decisión, dijeron dos personas que hablaron con la AP bajo la condición de anonimato debido al carácter privado de las conversaciones.

El padre homónimo de Brady dijo a múltiples reporteros que su famoso hijo no ha tomado una decisión firme sobre el retiro.

Siete veces ganador del Super Bowl y líder de la NFL en varios rubros estadísticos, Brady había expresado el deseo de retirarse para pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen, y sus tres hijos a pesar de que aún continuaba en la cima.

El quarterback estaría esperando a hacer un anuncio oficial en sus redes oficiales o en su podcast que transmite SiriusXM.

Después que ESPN anunció el retiro, citando fuentes no identificadas, la cuenta de Twitter TB12sports escribió: “7 anillos de Super Bowl. 5 MVP de Super Bowl. 3 Premios MVP de la Liga. 22 temporadas increíbles. Gracias por todo, @TomBrady”.

Esa publicación fue retirada ya, y Yee emitió un comunicado que rezaba: “Comprendo que haya conjeturas sobre el futuro de Tom. Sin entrar en si lo que se informa es correcto o incorrecto, Tom será la única persona que expresará sus planes de manera totalmente fehaciente. Él conoce las realidades del negocio del fútbol y el calendario de planificación tan bien como cualquiera, por eso debería suceder próximamente”.

Brady encabezó la NFL en yardas mediante pases (5.316), anotaciones (43), pases completos (485) e intentos (719), pero los Buccaneers perdieron en casa el domingo pasado ante los Rams por la ronda divisional de los playoffs.

El astro ganó seis Super Bowls con los Patriots de Nueva Inglaterra en 20 temporadas con el entrenador Bill Belichick. Pasó a los Buccaneers en 2020 y los condujo al segundo Super Bowl de su historia.

Brady dejaría este deporte como líder histórico en yardas por aire (84.520) y anotaciones (624). Es el único jugador que ha ganado más de cinco veces el Super Bowl. Nadie más ha sido nombrado cinco veces el Jugador Más Valioso de ese partido.

Considerado por muchos el mejor quarterback de todos los tiempos, Brady ganó tres galardones al Jugador Más Valioso de la NFL, fue tres veces nombrado All-Pro en el primer equipo y se le seleccionó en 15 ocasiones para el Pro Bowl. Su foja es de 243-73 en temporada regular y de 35-12 en los playoffs.

Al salir de la Universidad de Michigan, lo pasaron por alto todos los equipos hasta que finalmente lo seleccionaron los Patriots en la sexta ronda del draft de la NFL, siendo el 199no. Reemplazó a Drew Bledsoe, que estaba lesionado, como titular en 2001 y condujo a Nueva Inglaterra a la victoria en el Super Bowl sobre los Rams, que eran ampliamente los favoritos.

Los Patriots con Brady ganaron el Super Bowl contra los Panthers tras la temporada 2003 y contra los Eagles tras la temporada 2004. Desde entonces, ningún equipo ha ganado el máximo trofeo en años consecutivos.

Pero pasó una década antes de que Nueva Inglaterra volviera a ganar un Super Bowl. En ese periodo cayó dos veces ante los Giants de Nueva York, incluyendo una derrota por 17-14 el 3 de febrero de 2008 que impidió que los Patriots completaran una temporada invicta.

Brady ganó su cuarto anillo cuando los Patriots contuvieron a Seattle gracias a la intercepción de Malcolm Butler sobre la línea de gol en el Super Bowl después de la temporada 2014.

Dos años después, en la mayor remontada en la historia del Super Bowl, sacó a los Patriots de una desventaja de 28-3 en el tercer cuarto contra Atlanta, a la que derrotaron en tiempo de prórroga.

Después de perder con los Eagles y su pasador suplente Nick Foles al año siguiente, Brady ganó su sexto campeonato cuando Nueva Inglaterra aplastó a los Rams tras la temporada 2018.

Pasó a los Buccaneers en 2020 en medio de la pandemia e inculcó una mentalidad ganadora a un equipo que no había ganado un juego de playoffs en los últimos 18 años. Con Brady y su viejo amigo Rob Gronkowski, los Buccaneers fueron el primer equipo en jugar un Super Bowl en su propio estadio. Naturalmente, Brady volvió a ganar.

Brady lanzó más pases de anotación pasados los 40 años (168) que cuando era veinteañero (147).

En sus 20 temporadas como jugador titular, llegó a los playoffs 19 veces, ganó 18 títulos divisionales, ostentó una foja de 10-4 en campeonatos de conferencia y 7-3 en Super Bowls. Jugó en el campeonato de conferencia en ocho de los últimos 10 años.