Fonseca arrasa en Instagram con sus últimas fotos

¿Quién es Fonseca?

Fernando Fonseca Carrera (Bogotá, 29 de mayo de 1979), conocido artísticamente como Fonseca, es un cantautor colombiano. Con su música, mezcla de pop y ritmos folclóricos colombianos, ha obtenido varios premios Grammy Latinos. Se graduó en el colegio Gimnasio Campestre, en Bogotá.

En 2002, con poco más de 21 años, publica su álbum Fonseca, el cual tuvo una gran acogida en Colombia, debido a la mezcla de ritmos alegres y un tanto folclóricos. Su siguiente propuesta musical, Corazón, fue lanzada en el 2005 por el sello EMI Music Colombia.

Con el tema Te mando flores, Fonseca obtuvo un Grammy Latino como "Mejor Canción Tropical" en 2006. También fue galardonado como "Mejor Nuevo Artista Tropical" por parte de Premios Lo Nuestro y Premios MTV Latinoamérica. Lanzó Gratitud en 2008, con el cual debuta en la posición #1 e inicia la gira internacional Gratitour, que recorrió más de 25 países.

Fonseca fue ganador de un Latin Grammy 2012 en la categoría: "Mejor Álbum Tropical Fusión" por la producción de Ilusión. El 29 de julio de 2014 lanzó Fonseca sinfónico DVD, una recopilación de todos sus éxitos grabados en marzo del 2014 en formato sinfónico junto a más de cien músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Este trabajo musical suma su tercer Disco de Platino por ventas en Colombia y fue ganador del Grammy Latino en 2014 como “Mejor álbum de Pop Vocal Tradicional”.

Para junio del 2015, el cantante estrenó Entre mi vida y la tuya, primer corte musical de su quinto álbum de estudio Conexión, lanzado a nivel mundial el 2 de octubre de 2015, llegando a ser número 1 en los listados Billboard. Su disco se posicionó en los primeros lugares de venta a las pocas semanas de su lanzamiento.

El video del segundo sencillo de este álbum, Ya no me faltas superó el millón de visitas en cinco días. Fue certificado cuádruple Disco de Platino y se posicionó en su estreno como número 1 en Colombia y Perú y en top 10 en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Guatemala, entre otros.

El 17 de junio de 2015 en la ciudad de los Ángeles recibió el premio especial "Sesac Latina Contemporary Icon Award", destacándolo como "uno de los cantautores más exitosos e influyentes del mundo". En octubre de 2015 recibió el “Premio Triunfador” en la Musa Awards, galardón que fue establecido por el Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos.

El tercer sencillo, Vine a buscarte ha estado desde su lanzamiento en los primeros lugares de audiencia en los distintos países latinoamericanos. Fue ganador del Grammy Latino 2016 como "Mejor Canción Tropical".

El 2 de octubre de 2015 lanzó el álbum Homenaje a la música de Diomedes Díaz. Este álbum, producido por Bernardo Ossa y contiene 12 canciones del desaparecido cantante. Éste lo hizo ganador del Grammy Latino en 2016 como “Mejor álbum de Cumbia/Vallenato”.

Para el 30 de septiembre de 2016 fue invitado por el mismo Ringo Starr a participar en el tema Now The Time Has Come. El himno, compuesto por Ringo Starr y el productor Bruce Sugar en alianza con las Naciones Unidas, conmemora el tratado por la Paz en Colombia.

En marzo de 2017 firmó con Magnus Media la compañía de entretenimiento y deportes fundada en el 2015 por Marc Anthony, en donde es co-manager junto a su exrepresentante Carlos Saavedra.

Fonseca es considerado uno de los mejores cantantes de Colombia por su versatilidad musical, ha logrado crear temas con diversos ritmos, como: ritmos Vallenatos, bullerengue, tambora, tambores africanos y hasta un poco de salsa clásica.

Su más reciente trabajo musical es Simples Corazones (2018) una apuesta a las letras románticas. El tema ha sido nominado dos veces al Grammy y ya ha ganado 5 Latin Grammy.