Encuentra aquí las últimas fotos con las que Salma Hayek revoluciona Instagram

Felicidades Tatiana Huezo!“Noche de Fuego” me prendió el corazón de orgullo ante tanto talento Mexicano destellando en todos los departamentos de tu magistral película. Me movió profundamente el alma. Tu, tu equipo y tu elenco se lo merecen todo. Que #vivamexico y que #vivalamujermexicana🇲🇽 Congratulations Tatiana Huezo!! Your magnificent film “Prayers for the Stolen” moved my soul and ignited my heart with pride watching so much mexican talent shining in every aspect of this film. You, your team, and your cast deserve everything

¿Quién es Salma Hayek?

Salma Valgarma Hayek Jiménez nació el 2 de septiembre de 1966. Durante su juventud, se mudó a la Ciudad de México, en donde ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, a finales de la década de los ochenta.

A sus más de 50 años se ha destacado como una de las más activas integrantes de la llamada “Silver Generation”, integrada por una serie de estrellas de Hollywood en edad madura que defienden su derecho a envejecer dentro de la industria y que han optado por evitar los retoques estéticos así como no ocultar las canas en sus cabelleras.

Este movimiento va más allá de las razones estéticas y defiende razones que van más allá de la apariencia de las mujeres maduras.

Su primera aparición en la pantalla chica fue en la telenovela Un nuevo amanecer, en 1988, junto a otras figuras juveniles de la época como Daniela Castro. Sin embargo, su gran debut fue un año después, cuando protagonizó Teresa que logró la atención de la audiencia.

En 1991, la veracruzana se mudó a Los Ángeles para abrirse camino en Hollywood y buscar una carrera en la pantalla grande. Sin embargo su debut en cine fue en México con la película El callejón de los milagros', en 1995, actuación que le valió una nominación al Ariel en la categoría de Mejor Actriz.

Ese mismo año trabajó en Estados Unidos en la película Desesperado del director Robert Rodríguez y junto al español Antonio Banderas, en lo que fue su gran debut en las pantallas hollywoodenses. Un año después, apareció en la película Del crepúsculo al amanecer, del mismo director, en la que participaron grandes figuras como George Clooney el director Quentin Tarantino, quien en esa ocasión fue actor y guionista.

En 2002, Salma produjo y protagonizó la película Frida, en la cual dio vida a la pintora mexicana Frida Kahlo, papel que le valió una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

En su faceta como productora fundó Ventanarosa en 1999, casa productora que en 2019 estrenó la serie Monarca en Netflix, de la cual se estrenó una segunda temporada en 2021.

A pesar de su importante carrera como productora, Salma Hayek no olvida la actuación y siempre se mantiene activa en la industria con películas como Eternals, del universo Marvel.