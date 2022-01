Estas son las fotos de Martha Higareda de las que nadie deja de hablar en Instagram

Martha Higareda (@marthahigaredaoficial) realizó en su perfil de Instagram en las últimas horas. Los posteos de historias y fotografías sumaron más de interacciones entre sus followers.

¿Quién es Martha Higareda?

Martha Elba Higareda Cervantes, más conocida como Martha Higareda, es una popular actriz, escritora y productora mexicana nacida el 24 de agosto de 1983 en Villahermosa, Tabasco.

Nacida en el seno de una familia artística, Martha Higareda fue apoyada por sus padres en sus deseos de ser actriz. Su madre, Martha Cervantes, también era actriz, mientras que su padre, José Luis Higareda, es pintor.

Con el respaldo de sus padres, Martha Higareda dejó el estado sureño de Tabasco y se mudó a la Ciudad de México para estudiar actuación y probar suerte.

Comenzó sus andares en la actuación primero en obras de teatro, luego saltó a la televisión con participaciones eventuales en telenovelas juveniles y conduciendo un programa de Disney Channel llamado Zappping Zone.

La primera gran oportunidad de Martha Higareda fue un protagónico en la película Amarte duele, su primera aparición en la pantalla grande, un filme que fue un éxito y es un clásico del llamado “nuevo cine mexicano”, hasta nuestros días.

Luego del éxito de Amarte duele, Martha Higareda hizo su primer protagónico en una telenovela, se trató de Enamórate producida por TV Azteca.

Desde entonces, Martha Higareda ha estado trabajando tanto para cine como para televisión en México destacando en películas como Hasta el viento tiene miedo, Niñas Mal, Así del precipicio, Te presento a Laura y No Manches Frida.

El trabajo de Martha Higareda no se ha limitado a México, también ha participado en distintas producciones estadounidenses de renombre como en las series CSI: Miami, Hawaii 5-0 e incluso prestó su voz para la exitosa serie animada Steve Universe, también actuó en las películas Street Kings, Lies in Plain Sight, Borderland, McFarland.

Además de la actuación, Martha Higareda tiene un podcast que se llama Infinitos, con Martha Higareda que comparte en Spotify y en YouTube. En su canal de YouTube, Martha Higareda suma poco más de 200 mil suscriptores y casi llega al millón de seguidores en Twitter, mientras que en Instagram tiene más de 4 millones de seguidores

En cuanto a su vida íntima, Martha Higareda mantiene una relación con el escritor estadounidense Lewis Howes.

Esta relación no ha dejado a Martha Higareda fuera del escándalo, pues se le acusó de ser la “tercera en discordia” luego que una revista publicara que Lewis Howe habría terminado su relación con la famosa “Chica del clima”, Yanet García, por su culpa.

Martha rápidamente negó todo y, aunque entonces no confirmó su relación, sí aclaró que ella no causó ninguna ruptura. Sin embargo, tras el escándalo la relación de la pareja comenzó poco a poco a oficializarse y actualmente permanecen juntos.