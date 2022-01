SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) JOINT BASE ANDREWS, MARYLAND, ESTADOS UNIDOS28 DE ENERO DE 2022FUENTE: DC POOL 1. SOUNDBITE 1 - Joe Biden, presidente de Estados Unidos (hombre, inglés, 10 seg.): "Estaré trasladando tropas estadounidenses a Europa del Este y países de la OTAN en el corto plazo. No muchas. " "I’ll be moving US troops to Eastern Europe and the NATO countries in the near term. Not a lot. "