Chiquis Rivera arrasa en Instagram con sus últimas publicaciones en redes

¿Quién es Chiquis Rivera?

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 1985. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado Paloma Blanca.​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo Esa no soy yo. Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema La Malquerida.

Janney Marín Rivera se casó con el cantante y exvocalista de La Original Banda El Limón Lorenzo Méndez el 29 de junio de 2019, sin embargo, se divorciaron en septiembre de 2020.

En 2018 se dio a conocer que Chiquis padece endometriosis, un trastorno a menudo doloroso en el cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero crece fuera de él, lo que pondría en riesgo sus ganas de tener familia, aunque se encuentra entusiasmada con la idea de congelar sus óvulos una vez que se recupere su salud.

Chiquis Rivera se ha visto envuelta en diversas polémicas, no obstante, las más fuertes han sido las que involucraron a su propia madre, Jenni Rivera. Antes de morir en un trágico accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012, Jenni Rivera rompió toda comunicación con su hija tras acusarla de haber tenido una presunta relación con su entonces esposo, Esteban Loaiza, acusación que a la fecha la cantante niega. El enojo de Jenni fue tan grande que incluso la desheredó, pero Chiquis sostiene que tiene evidencias que prueban que no tuvo nada que ver con el exbeisbolista.

Otra de las polémicas fue su relación con su expareja el productor de música Ángel del Villar, que también la llevó a distanciarse de su madre debido a que éste no era bien visto por la “Diva de la banda”, pues buscaba que Chiquis no se dedicara a la música y fuera una “mujer de casa”.

Recientemente Chiquis Rivera habló sobre una de las experiencias más traumáticas que ha vivido, pues cuando tenía tan solo 19 años, sufrió de un aborto espontáneo debido a la endometriosis que padece.

El 7 de abril de 2015 salió a la venta su libro titulado Forgiveness, con el cual logró vender más de 450 mil copias. En él, revela el abuso que sufrió a manos de su padre durante su infancia y las dificultades que ha enfrentado en su vida personal como resultado y también saca a la luz verdades que desearía haber podido revelarle a su madre.

Tras la muerte de la máxima exponente grupera, la familia Rivera se ha visto envuelta entre disputas, acusaciones y chismes. En últimas declaraciones, la Chiquis ha señalado a Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion, empresas donde trabajaban sus tíos Rosie Rivera y Juan Rivera, de hacer supuestos desfalcos tras ser los albaceas de la fortuna de la fallecida.