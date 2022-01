Ranking Spotify en México: top 10 de los podcast más escuchados de hoy viernes, 28 de enero

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tanta oferta audiovisual como en la actualidad. Pero surge un inconveniente: ya no es nada sencillo encontrar contenido que se adapte a nuestros intereses. Los usuarios de Spotify solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

Pero hay vida más allá, ya que esta plataforma de streaming nos ofrece a sus suscriptores una lista con sus 10 podcast más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de temas, todos con historias apasionantes. De seguro, pasarás muchas horas atento a tus audífonos. Conoce qué escuchan los demás y disfruta de lo mejor que tenemos disponible para ti. Te lo contamos a continuación:

1. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

2. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

3. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

4. Fausto 3

En febrero de 1997 unas personas buscan con desesperación varios paquetes enterrados, dentro de estos encuentran cabezas humanas.¿A quién pertenecen las extremidades? ¿Por qué fueron estas personas asesinadas con tal violencia y cuál fue el motivo? La respuesta a estas interrogantes desencadenó una serie de crímenes y delitos como nunca se había visto antes en el Estado de México.Fausto 3 es la investigación más intensa de la trilogía y el expediente más oscuro y violento de la saga.

5. Hazlo por la chela

Este es un espacio de confianza, conducido por Facundo, para todos aquellos que quieren ponerse en forma, pero no saben ni por dónde empezar. Aquí descubrirás cómo tener una vida en balance disfrutando el proceso.

6. Aprende a Meditar

‘Aprende a Meditar’ es un podcast que te ayuda a acelerar tu despertar espiritual integrando el hábito de meditación a tu vida. Utilizamos la tecnología de Meditación Kundalini para alinearnos a nuestro más alto destino. La intención principal de este podcast es enseñarte a meditar y ayudarte a que el camino hacia la evolución de tu alma sea mucho más ligero. De la mano de Andrea Maria, a través de sus experiencias aprenderás herramientas fáciles para convertirte en tu mejor versión. Recuerda… si puedes respirar, puedes meditar. Aprende a meditar es un podcast Original de Spotify. Escúchalo gratis y recuerda compartirlo con familiares y amigos que se puedan beneficiar de estas meditaciones.

7. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

8. Pensar de Nuevo

El cerebro humano es la máquina más potente que se ha creado en la historia de la humanidad. El neurocientífico Facundo Manes te invita a descubrir los secretos de esa maravilla que llamamos mente. Hoy, más que nunca, es momento de Pensar de nuevo. Sólo en Spotify.

9. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.Síguenos en @seregalandudas y puedes vernos en Youtube.Un podcast de Dudas Media. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

10. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

Recuerda que también puedes seguir el podcast de noticias de Infobae México en Spotify para que siempre estés bien enterado de los hechos más importantes que ocurren en el país.

Lista completa

Spotify cuenta con una lista de los 100 podcast más escuchados en México que también puedes revisar de forma individual en 18 diversas categorías como: podcast más destacados, episodios más destacados, arte, negocios, comedia, educación, ficción, salud y bienestar, historia, tiempo libre, música, noticias, religión y espiritualidad, ciencia, sociedad y cultura, deportes, tecnología, crímenes reales, así como televisión y cine.

Asimismo, dicha página web te permite encontrar las preferencias no sólo del público mexicano, sino de 25 naciones más, entre ellos Argentina, España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Chile, entre otros, para que puedas hallar más producciones que sean de tu interés.

Paquetes y precios de Spotify

Para disfrutar del servicio completo que te ofrece Spotify, la plataforma de música ofrece cuatro modalidades a través de las cuales los usuarios podrán adaptarse dependiendo de sus necesidades y recursos disponibles. De no unirse a ninguno de ellos, el usuario podrá usarlo, pero de forma limitada y con publicidad.

En el paquete Individual, se puede tener activa una sola cuenta y por ella se pagan $115.00 pesos al mes, teniendo un mes gratis si te suscribes. Entre las ventajas para estos suscriptores está el escuchar música sin anuncios, escuchar tus canciones en cualquier lugar incluso sin conexión, reproducción on-demand.

Para el paquete Duo se pueden tener activas dos cuentas por un pago de $149.00 pesos al mes, con un mes gratis si te suscribes. Entre los beneficios con los que cuenta se encuentran 2 cuentas premium para parejas que conviven, duo mix, es decir, una lista para dos, actualizada constantemente con la música que más les guste; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand.

En el paquete familiar se permiten hasta seis cuentas premium para personas que conviven en una misma casa por la cantidad de $179.00 pesos al mes. Entre los beneficios está el tener un mix familiar actualizada periódicamente con la música que más les gusta; bloqueo de música explícita; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand; spotify kids, una aplicación independiente creada sólo para los más pequeños del hogar.

Finalmente, se encuentra el plan para Estudiantes, válido para una sola cuenta por $57.00 pesos al mes. Entre los beneficios está un descuento especial para estudiantes universitarios que cumplan los requisitos, escuchar música sin anuncios, reproducción de canciones en cualquier lugar incluso sin conexión y reproducción on demand.

