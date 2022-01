Petrobras y Novonor aplazan venta multimillonaria de Braskem

(Bloomberg) -- La venta de una participación de 7.200 millones de reales (US$1.300 millones) en Braskem S.A., que se esperaba que fuera una de las mayores transacciones de acciones de Brasil en 2022, se vino abajo porque los accionistas mayoritarios y los inversionistas no lograron ponerse de acuerdo sobre el precio.

Petróleo Brasileiro SA y Novonor SA, que planeaban deshacerse de una parte de sus participaciones en la petroquímica, decidieron retrasar la oferta, cuyo precio se fijó este jueves, dijeron personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial. En medio del empeoramiento de las condiciones del mercado, las negociaciones sobre el precio con inversionistas rondaban los 40 reales por acción, un fuerte retroceso con respecto al precio de cierre del jueves de 46,51 reales, dijeron.

Novonor se negó a comentar. Petrobras y Braskem no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios fuera del horario comercial habitual.

Novonor, el conglomerado anteriormente conocido como Odebrecht, ha tenido problemas para recuperarse de la investigación de corrupción conocida como “Lavajato”. La compañía había dicho que usaría parte de las ganancias para pagar la deuda con los acreedores Banco Bradesco SA, Itaú Unibanco Holding SA y la unidad brasileña de Banco Santander SA. Para Petrobras, la venta sería otro avance en su estrategia de desinvertir en activos secundarios para concentrarse en la región presalina en aguas profundas de Brasil.

Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Citigroup Inc., UBS BB Investment Bank, Banco BTG Pactual SA y Banco Santander Brasil SA estaban a cargo de la transacción.

Los banqueros de inversión prevén una caída en la actividad de oferta de acciones de Brasil luego de un activo 2021, con tasas de interés más altas y la ansiedad electoral pesando sobre el apetito de los inversionistas.

