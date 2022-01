EnfoqueUn brote de covid en Hong Kong expone fallos de su estricto sistema de cuarentena Por Holmes CHAN =(Fotos)= Hong Kong, 28 Ene 2022 (AFP) - La larga cuarentena impuesta a los viajeros que llegan a Hong Kong está siendo cuestionada después de la aparición de un brote de covid-19 que comenzó con una mujer que se contagió en un hotel donde estaba confinada tras llegar al territorio. Hong Kong mantiene una estrategia de "cero covid", en sintonía con la política que impone China continental. Esta estrategia ha permitido mantener un nivel muy bajo de contagios, pero tiene en la práctica cortado a este centro financiero del resto del mundo. El jueves, la jefa del ejecutivo local, Carrie Lam, anunció que la cuarentena de 21 días impuesta a la inmensa mayoría de los viajeros que llegan a Hong Kong será reducida a 14 días, debido a la duración más corta del periodo de incubación de la variante ómicron, que ahora es la dominante. Pero en los últimos días se detectó un importante foco en un conjunto de viviendas sociales después del contagio de una mujer que volvía de Pakistán, justo antes de su salida de uno de los 40 hoteles que reciben a los viajeros que llegan del extranjero. Algunos expertos de Hong Kong destacaron que la larga duración de la cuarentena, que es una de las más extensas a nivel mundial, puede aumentar los riesgos de "contaminaciones cruzadas". "Los hoteles reservados para la cuarentena no responden a las expectativas y los viajeros se exponen a contagiarse del covid-19", estimó Siddharth Sridhar, experto en microbiología de la Universidad de Hong Kong.Ben Cowling, epidemiólogo de la misma universidad afirma desde hace tiempo que el plazo de 21 días no está justificado desde un punto de vista científico y que representa algunos riesgos. En los últimos meses se detectaron varios casos de infecciones cruzadas en los hoteles, pero todos pudieron ser detectados antes de que las personas contagiadas salieran de las instalaciones. "No es sorprendente tener un repunte epidémico. Lo que es sorprendente es haber pasado seis meses sin casos", indicó Cowling, en referencia a los casos del segundo semestre de 2021."Creo que nuestro capital de suerte se agotó", afirmó. El gobierno de Hong Kong sostiene que la política cero covid cuenta con el apoyo de gran parte de la población, pero varios indicios apuntan en el sentido contrario. - Fuga de talentos -Según un estudio realizado en enero por el Partido Democrático de Honk Kong, un 65% de la población desea "convivir con el virus", frente un 42% que afirmaba esta postura en noviembre. Pero hasta el momento, el gobierno no manifestó ningún signo de querer abandonar esta estrategia. El sector de los negocios, sin embargo, hizo saltar las alarmas al afirmar que hay una fuga de talentos y que se enfrenta a problemas de reclutamiento. Según un borrador de la Cámara de Comercio Europea filtrado por Bloomberg News, este territorio podría mantener esta política de aislamiento hasta 2024."Anticipamos un éxodo de extranjeros, probablemente sea el más importante que Hong Kong haya registrado", indicó el borrador. El diario británico de negocios Financial Times indicó esta semana que Bank of America, un actor mayor en el sector financiero, está contemplando trasladar a su personal a Singapur. Desde las multitudinarias manifestaciones prodemocracia de 2019, el ejecutivo de Honk Kong se alineó con Pekín en varios ejes, desde la política contra el covid a la represión de la disidencia. Lam fijó como una prioridad la reapertura de la frontera con China continental. Pero Pekín, que enfrenta brotes esporádicos, no parece apurado. "En un momento en que en 2022, en todo el planeta, es el inicio del fin de la pandemia, en Hong Kong es el fin del principio", escribió Sridhar en Facebook.La campaña de vacunación no ha avanzado, pese a la abundancia de dosis. A penas un 70% de la población elegible está totalmente vacunada y menos de la mitad de las personas de más de 70 años, que son los más vulnerables, ya recibió dos dosis. hol/jta/cwl/an/pc -------------------------------------------------------------