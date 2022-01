Argentina logra acuerdo con FMI para refinanciar deuda

BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Alberto Fernández anunció el viernes que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda por 44.000 millones de dólares contraída en 2018.

“Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir”, dijo el mandatario en un mensaje emitido por cadena nacional.

Argentina mantiene desde 2020 una ardua negociación con el FMI para refinanciar la deuda contraída en 2018 durante el gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019) en medio de una crisis monetaria.

El monto inicial otorgado había sido por más de 55.000 millones de dólares, el más grande en la historia del organismo. Al país sudamericanos fueron girados 44.000 millones de dólares.

Este año vencían unos 19.000 millones de dólares --la mitad de las reservas del Banco Central-- y sólo en el primer trimestre era necesario cancelar 3.900 millones. El gobierno había advertido que no estaba en condiciones de afrontar estos montos.

Fernández, quien asumió a fines de 2019, no dio detalles sobre lo acordado, pero aclaró que “este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social”.

“En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, no restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados, no nos obliga a una reforma laboral, promueve inversión en obra pública, no nos impone llegar a déficit cero, no impacta en servicios público, no relega el gasto social y respeta planes de inversión en ciencia y tecnológica”, indicó.

El presidente adelantó que el arreglo alcanzado con el organismo multilateral será enviado al Congreso para su consideración.

Con este anuncio el país sudamericano logra regularizar su frente financiero externo. En 2020 había llegado a un acuerdo con acreedores privados para reestructurar la deuda por casi 70.000 millones de dólares.